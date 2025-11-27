تعليق طلبات الهجرة للأفغان بعد حادثة إطلاق النار في واشنطن

أصدر ترامب، الذي كان في منتجعه بولاية فلوريدا وقت الهجوم، بيانًا مصورًا مُسجلًا مسبقًا في وقت متأخر من يوم الأربعاء وصف فيه إطلاق النار بأنه "عمل شر، وعمل كراهية، وعمل إرهاب". وقال إن إدارته ستقوم "بإعادة فحص" جميع الأفغان الذين قدموا إلى الولايات المتحدة خلال رئاسة جو بايدن.