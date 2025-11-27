تعليق طلبات الهجرة للأفغان بعد حادثة إطلاق النار في واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس وقف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى، في انتظار مراجعة إضافية لبروتوكولات الأمن والتحقق.
جاء هذا الإعلان بعد أن أُصيب جنديان من الحرس الوطني بجروح خطيرة يوم الأربعاء في وسط واشنطن بالقرب من البيت الأبيض، في ما وصفه المسؤولون بأنه كمين مُستهدف، وتم احتجاز المشتبه به بعد إصابته بطلقات نارية أثناء الهجوم.
قالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في بيان إن القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا، مضيفة: "تظل حماية وسلامة وطننا والشعب الأمريكي تركيزنا ومهمتنا الوحيدة".
حددت السلطات هوية المشتبه به بأنه رحمان الله لكنوال، مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عامًا من ولاية واشنطن، وذلك وفقًا لمسؤولين في إدارة ترامب تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم. وقال أحد المسؤولين إن الهجوم يُحقق فيه باعتباره عملًا إرهابيًا.
وصل لكنوال إلى الولايات المتحدة في عام 2021 ضمن عملية "ترحيب الحلفاء"، وفقًا للمسؤول الثاني، وهو برنامج في عهد بايدن لإعادة توطين آلاف الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال حرب أفغانستان وكانوا عرضة للانتقام من حركة طالبان الحاكمة بعد انسحاب الولايات المتحدة. تم استقباله عبر مطار واشنطن دولس الدولي في 8 سبتمبر من ذلك العام.
قدّم لكنوال طلب لجوء في ديسمبر 2024 وتمت الموافقة عليه في 23 أبريل من هذا العام، وفقًا للمسؤول، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. ليس لديه سجل جنائي.
أصدر ترامب، الذي كان في منتجعه بولاية فلوريدا وقت الهجوم، بيانًا مصورًا مُسجلًا مسبقًا في وقت متأخر من يوم الأربعاء وصف فيه إطلاق النار بأنه "عمل شر، وعمل كراهية، وعمل إرهاب". وقال إن إدارته ستقوم "بإعادة فحص" جميع الأفغان الذين قدموا إلى الولايات المتحدة خلال رئاسة جو بايدن.