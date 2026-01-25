تعليق رحلات الطيران والعبّارات وسط استنفار فيدرالي في أمريكا
أعلن عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، يوم الأحد (25 يناير)، أن عبّارات نيويورك (NYC Ferry) قد علقت جميع عملياتها حتى تتحسن الظروف الجوية.
وقال ممداني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "ستنتقل عبّارة ستاتن آيلاند إلى الخدمة كل ساعة بدءاً من الساعة 12 ظهراً، حيث ستغادر من (سانت جورج) عند رأس الساعة ومن (وايت هول) عند نصف الساعة".
وأضاف: "ستستمر في العمل وفقاً لهذا الجدول الزمني طالما تسمح ظروف الرؤية بذلك".
يأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لعاصفة شتوية شديدة. وحذر الأرصاد الجوية من توقعات بهطول ثلوج وبرد وأمطار متجمدة، وانخفاض خطير في درجات الحرارة من المتوقع أن يجتاح ثلثي المنطقة الشرقية من البلاد خلال يوم الأحد وحتى الأسبوع المقبل.
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 400 ألف مشترك في الولايات المتحدة وصولاً إلى تكساس غرباً، كما كان من المتوقع إلغاء أكثر من 9600 رحلة جوية يوم الأحد استباقاً لعاصفة شتوية "وحشية" هددت بشل الولايات الشرقية بتساقط الثلوج بكثافة.
ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت على إعلانات كوارث طوارئ فيدرالية في ساوث كارولينا، وفيرجينيا، وتينيسي، وجورجيا، ونورث كارولينا، وميريلاند، وأركنساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وميسيسيبي، وإنديانا، وفيرجينيا الغربية، واصفاً العواصف بأنها "تاريخية".
شركات الطيران ومشغلو الشبكات يتسابقون للاستعداد
حذرت شركات الطيران الأمريكية الكبرى الركاب بضرورة البقاء في حالة تأهب للتغييرات المفاجئة في الرحلات والإلغاءات.
وعدلت شركة "دلتا إيرلاينز" جدولها يوم السبت، مع إلغاءات إضافية في الصباح لمدينة أتلانتا وعلى طول الساحل الشرقي، بما في ذلك بوسطن ومدينة نيويورك.
وقالت الشركة إنها ستنقل خبراء من مراكز الطقس البارد لدعم فرق إزالة الجليد ومناولة الأمتعة في عدة مطارات جنوبية.
من جانبها، ذكرت شركة "جيت بلو" أنها ألغت حتى صباح السبت حوالي 1000 رحلة جوية تمتد حتى يوم الاثنين.
وقالت شركة "يونايتد إيرلاينز" إنها ألغت بشكل استباقي بعض الرحلات في الأماكن التي تتوقع أسوأ الظروف الجوية.
كما كثف مشغلو شبكات الكهرباء الأمريكية يوم السبت من الاحتياطات لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المجدول.
وقالت شركة "دومينيون إنيرجي"، التي تشمل عملياتها في فيرجينيا أكبر مجموعة من مراكز البيانات في العالم، إنه إذا صدقت توقعات الجليد الخاصة بها، فقد يكون هذا الحدث الشتوي من بين الأكبر التي تؤثر على الشركة.
(مدخلات من وكالة فرانس برس، رويترز)