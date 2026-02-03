تعليق جلسة عزل الرئيس الفلبيني ماركوس جونيور وسط جدل حول "كفاية المضمون"

وقد علقت لجنة العدل في مجلس النواب التصويت حول ما إذا كان هناك سبب كافٍ لعزل ماركوس بناءً على الشكوى الأولى التي قدمها محامٍ، وذلك بعد ساعات من "مناقشات مستفيضة". ووافقت رئيسة اللجنة، جينكي لويسترو، على طلبات عدة أعضاء بتأجيل التصويت إلى يوم الأربعاء، بعد الانتهاء من مناقشة حيثيات الشكوى الثانية المقدمة من جماعات ناشطة.