"تعريفات ترامب" تسرّع "أم الصفقات" بين الهند وأوروبا

الرسالة واضحة: حتى مع تزايد عدم القدرة على التنبؤ بالولايات المتحدة، تعمل الهند على توسيع ممرات التجارة مع الشركاء المستعدين للالتزام بأهداف طويلة الأجل وآليات مؤسسية. يقول الاقتصاديون إن هذا لا يتعلق باستبدال السوق الأمريكية بقدر ما يتعلق بتقليل التعرض لسوق واحدة. ومع كون الهند الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم ’ وواحدة من أسرع الأسواق الرئيسية نموًا، فإن استراتيجيتها هي إبقاء خطوط أنابيب التصدير والاستثمار مفتوحة في اتجاهات متعددة — أوروبا من أجل الحجم والوصول القائم على المعايير، والخليج من أجل روابط سلسلة التوريد والاستثمار في الطاقة، واتفاقيات التجارة الحرة الأخرى للحفاظ على الرسوم الجمركية وتكاليف الامتثال قابلة للإدارة عندما تصبح التجارة العالمية أكثر تجزئة.