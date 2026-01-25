"تعريفات ترامب" تسرّع "أم الصفقات" بين الهند وأوروبا

تقترب الهند والاتحاد الأوروبي من اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها، والتي وصفها القادة من الجانبين بأنها “أم كل الصفقات”، وهي اتفاقية ضخمة يأملون أن ترسي الوصول إلى الأسواق والثقة الاستراتيجية مع حقن تهديدات الرئيس دونالد ترامب’s التعريفية لتقلبات جديدة في التجارة العالمية.
تتواجد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في نيودلهي قبل القمة السادسة عشرة بين الاتحاد الأوروبي والهند في 27 يناير، حيث يتوقع المسؤولون إعلانًا عن اختتام المفاوضات — حتى لو جاءت التوقيعات لاحقًا.
قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الهدف هو استكمال المحادثات، ولكن ليس التوقيع في دلهي، حيث ينهي المفاوضون سد الفجوات التي أبقت الاتفاق عالقًا لما يقرب من عقدين. ويقول خبراء التجارة والاقتصاديون إن التوقيت ليس صدفة.
واجهت الهند تعريفات جمركية تصل إلى 50 بالمائة على بعض الصادرات إلى الولايات المتحدة، وتستعد أوروبا لتجدد سياسة حافة الهاوية التعريفية والاضطرابات التجارية. وقد حول هذا الضغط المفاوضات بين الهند والاتحاد الأوروبي من مشروع اقتصادي بطيء إلى تحوط استراتيجي — طريقة لتثبيت قواعد يمكن التنبؤ بها، وتنويع الطلب، وتقليل التعرض لتقلبات السياسة المفاجئة من واشنطن. وللتأكيد على الحجم، فإن الاتحاد الأوروبي هو بالفعل أكبر شريك تجاري للسلع في الهند’s.
بلغ حجم التجارة الثنائية للسلع في السنة المالية 2024/25 ما يزيد قليلاً عن 136 مليار دولار، وفقًا للأرقام التي استشهدت بها مصادر هندية وأوروبية في الفترة التي سبقت القمة. ومن شأن اتفاقية التجارة الحرة المقترحة أن توسع هذا الممر عبر القطاعات، من السلع الصناعية إلى الخدمات، مع السعي لمعالجة المشاكل المزمنة مثل الحواجز غير التعريفية والاحتكاك التنظيمي.
التباين مع علاقة الهند’s التجارية مع الولايات المتحدة صارخ — ويساعد في تفسير سبب رغبة نيودلهي في خيارات. بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات الأمريكية مع الهند ما يقدر بنحو 212.3 مليار دولار في عام 2024، مع تجارة السلع وحدها عند 128.9 مليار دولار، وفقًا لممثل التجارة الأمريكي.
وهذا يجعل الولايات المتحدة شريكًا ثنائيًا أكبر بشكل عام عند تضمين الخدمات، ولكنه أيضًا العلاقة التي تحمل الآن أعلى درجات عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية. ويقول المسؤولون الهنود سرًا إن صفقة الاتحاد الأوروبي تتعلق ببناء محرك ثانٍ: إذا اشتدت رياح التعريفات الجمركية الأمريكية المعاكسة، فإن الوصول الأعمق إلى أوروبا يمكن أن يخفف الضربة على المصدرين ومعنويات الاستثمار.
تتبع نيودلهي هذا النهج “المتكامل” بقوة، حيث أبرمت سلسلة من الاتفاقيات الثنائية لتوسيع الوصول إلى الأسواق وجذب رأس المال. وجاء المثال الأكثر صدى جيوسياسيًا هذا الشهر مع الإمارات العربية المتحدة. اتفقت الهند والإمارات على مضاعفة التجارة الثنائية لتصل إلى 200 مليار دولار في غضون ست سنوات/حوالي عام 2032، بعد أن تجاوزت التجارة 100.06 مليار دولار في السنة المالية 2024/25 بموجب إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (Cepa).
الرسالة واضحة: حتى مع تزايد عدم القدرة على التنبؤ بالولايات المتحدة، تعمل الهند على توسيع ممرات التجارة مع الشركاء المستعدين للالتزام بأهداف طويلة الأجل وآليات مؤسسية. يقول الاقتصاديون إن هذا لا يتعلق باستبدال السوق الأمريكية بقدر ما يتعلق بتقليل التعرض لسوق واحدة. ومع كون الهند الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم ’ وواحدة من أسرع الأسواق الرئيسية نموًا، فإن استراتيجيتها هي إبقاء خطوط أنابيب التصدير والاستثمار مفتوحة في اتجاهات متعددة — أوروبا من أجل الحجم والوصول القائم على المعايير، والخليج من أجل روابط سلسلة التوريد والاستثمار في الطاقة، واتفاقيات التجارة الحرة الأخرى للحفاظ على الرسوم الجمركية وتكاليف الامتثال قابلة للإدارة عندما تصبح التجارة العالمية أكثر تجزئة.
ومع ذلك، لا يزال الاتفاق بين الهند والاتحاد الأوروبي يواجه عقبات حساسة في اللحظات الأخيرة. تظل الزراعة قضية متفجرة سياسيًا، وقد أشار المسؤولون الهنود إلى أن القضايا الزراعية الأكثر حساسية تُستبعد فعليًا من المناقشة في الوقت الحالي. وهناك نقطة خلاف رئيسية أخرى هي آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في أوروبا ’، والتي تخشى الصناعة الهندية أن تعمل كرسوم حدودية جديدة على الصادرات كثيفة الكربون، حتى مع انخفاض التعريفات الجمركية التقليدية.
من جانبها، دفعت أوروبا باتجاه حماية أقوى للملكية الفكرية وضمانات حوكمة البيانات. وبعيدًا عن التجارة، يهدف المؤتمر إلى تقديم حزمة استراتيجية أوسع: شراكة دفاعية وأمنية، واتفاقية أمن المعلومات، وإطار عمل للتنقل يغطي فئات مثل العمال ذوي المهارات العالية، والطلاب، والباحثين، والعمال الموسميين.
تعكس هذه الأجندة الأوسع كيف ينظر الطرفان بشكل متزايد إلى العلاقة كشراكة مرونة — تشمل سلاسل التوريد، والمعادن الحيوية، والاتصال، والتعاون في المنتديات متعددة الأطراف — بدلاً من صفقة تعريفية ضيقة. وقال محللو التجارة إنه إذا تم الإعلان عن الصفقة كما هو متوقع، فستكون أكثر من مجرد عنوان رئيسي: ستكون أوضح إشارة من الهند ’ حتى الآن على أنها تعتزم تخفيف صدمات التعريفات الجمركية من خلال بناء تحالفات تجارية متداخلة، وتحويل تنويع السوق إلى ممتص للصدمات الاقتصادية.
“في عالم من تهديدات التعريفات الجمركية والكتل المتغيرة، تبدو نيودلهي وبروكسل مصممتين على اعتبار هذه اللحظة فرصتهما لتأمين ممر تاريخي — قبل أن تضرب الجولة التالية من الاضطرابات التجارية.”