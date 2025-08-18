تصل إلى 50%..الخطوط السعودية تطلق خصومات كبرى على الرحلات الدولية

يمكن للضيوف الذين يحجزون رحلات الترانزيت الاستفادة أيضًا من تأشيرة التوقف الرقمية في المملكة، والتي ترتبط تلقائيًا بتذاكرهم. تُمكّن هذه التأشيرة الضيوف من الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 96 ساعة، مما يسمح لهم بأداء مناسك العمرة واستكشاف المملكة.