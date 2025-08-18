تصل إلى 50%..الخطوط السعودية تطلق خصومات كبرى على الرحلات الدولية

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، عن عرض حصري بخصم يصل إلى 50% على رحلاتها الدولية، بما في ذلك رحلات الذهاب والإياب والترانزيت.
يسري العرض على أسعار درجتي الأعمال والضيافة. يمكنكم الحجز عبر القنوات الرقمية لـ"السعودية"، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي، وتطبيق الجوال، ومكاتب المبيعات.
ينطبق هذا على الحجوزات التي تمت بين 17 أغسطس و31 أغسطس، للسفر بين 1 سبتمبر و10 ديسمبر.
يمكن للضيوف الذين يحجزون رحلات الترانزيت الاستفادة أيضًا من تأشيرة التوقف الرقمية في المملكة، والتي ترتبط تلقائيًا بتذاكرهم. تُمكّن هذه التأشيرة الضيوف من الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 96 ساعة، مما يسمح لهم بأداء مناسك العمرة واستكشاف المملكة.
تخدم الخطوط الجوية العربية السعودية حالياً أكثر من 100 وجهة عبر أربع قارات، بدعم من أسطول متنامٍ يتكون من 149 طائرة كجزء من توسع شبكتها المستمر.