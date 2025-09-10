تصعيد جديد: بولندا تغلق مطاراتها وتحشد طائراتها المسيرة بعد توغل روسي

قالت بولندا إنها أرسلت دفاعاتها الجوية الخاصة ودفاعات حلف الناتو لإسقاط طائرات مسيرة يوم الأربعاء بعد هجوم جوي روسي على غرب أوكرانيا، وهي المرة الأولى في الحرب الأوكرانية التي تستخدم فيها وارسو أصولاً في مجالها الجوي.

وقالت القيادة العسكرية البولندية إن المجال الجوي البولندي تم انتهاكه بشكل متكرر بواسطة "أجسام تشبه الطائرات المسيرة" خلال الهجوم الروسي عبر الحدود في أوكرانيا.

وذكرت في بيان: "عملية جارية تهدف إلى تحديد وتحييد هذه الأجسام... تم استخدام أسلحة، ويقوم أفراد الخدمة بعمليات لتحديد مواقع الأجسام التي تم إسقاطها."

وقالت إن العملية العسكرية مستمرة وحثت الناس على البقاء في منازلهم، مشيرة إلى أن مناطق بودلاسكي ومازوفيتسكي ولوبلين هي الأكثر عرضة للخطر.

وأضافت: "القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية تراقب الوضع، والقوات والوحدات التابعة لها تظل في حالة تأهب قصوى للاستجابة الفورية."

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أن بولندا أغلقت أيضاً أربعة مطارات، بما في ذلك مطار شوبان الرئيسي في وارسو. لم يكن هناك تأكيد رسمي من السلطات البولندية بشأن إغلاق أي مطارات.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن مطار جيشونا-رزيسزوف في جنوب شرق بولندا، وهو مركز لنقل الركاب والأسلحة إلى أوكرانيا، كان من بين المطارات التي تم إغلاقها مؤقتاً.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وقالت كايتلان كولينز، مراسلة شبكة سي إن إن، يوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تم إطلاعه على تقارير بشأن طائرات مسيرة روسية فوق بولندا. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق، أفاد سلاح الجو الأوكراني أن طائرات مسيرة روسية دخلت المجال الجوي لبولندا العضو في حلف الناتو، مما يشكل تهديداً لمدينة زاموشتش، لكنه حذف هذا البيان لاحقاً من تطبيق تيليجرام.

وفي الولايات المتحدة، قال السناتور الديمقراطي ديك دوربين إن الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي للناتو من قبل الطائرات المسيرة الروسية هي علامة على أن "فلاديمير بوتين يختبر تصميمنا على حماية بولندا ودول البلطيق."

وكتب على منصة X: "بعد المذبحة التي يواصل بوتين ارتكابها في أوكرانيا، لا يمكن تجاهل هذه التوغلات."

تظل بولندا في حالة تأهب قصوى لأي أجسام تدخل مجالها الجوي منذ أن ضرب صاروخ أوكراني ضال قرية بولندية جنوبية في عام 2022، مما أسفر عن مقتل شخصين، بعد بضعة أشهر من الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا. ولكن لم ترد أي تقارير عن تدمير أنظمة دفاع بولندية أو تابعة للحلفاء للطائرات المسيرة.

وحتى الساعة 02:45 بتوقيت غرينتش، كانت جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك المناطق الغربية من فولين ولفيف المتاخمة لبولندا، تحت تحذيرات من الغارات الجوية لعدة ساعات، وفقاً لسلاح الجو الأوكراني.