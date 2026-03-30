تصاعد الحرب يضغط على العملات الآسيوية الشرقية.. والبيزو الفلبيني يهبط لأدنى مستوى

ليست الفلبين وتايلاند وحدهما اللتين فشلتا في الدفاع عن عملتيهما من ويلات الحرب في المنطقة التي تستمد منها الدولتان الكثير من نفطهما الخام وغازهما. حتى الاقتصاد الكوري الجنوبي القوي يشعر بالضيق مع تعرض الوون الكوري لضربة بنسبة 4.54 في المائة مقارنة بالدولار الأمريكي. تبلغ قيمته الآن 1,508.56 وون كوري لكل 1 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى له منذ 17 عامًا.