تصاعد الحرب يضغط على العملات الآسيوية الشرقية.. والبيزو الفلبيني يهبط لأدنى مستوى

وصلت العملة الفلبينية إلى أدنى مستوى لها في التاريخ بأكثر من 60 بيزو مقابل الدولار الأمريكي، مما يجعل سعيها للحصول على المزيد من إمدادات الوقود من الخارج أكثر صعوبة وتكلفة وسط حرب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
بينما شهد البات التايلاندي أكبر انخفاض في قيمة العملة في شرق آسيا منذ بدء الحرب في غرب آسيا في 28 فبراير الماضي، إلا أنه ليس الأدنى على الإطلاق للمملكة، على عكس الفلبين.
انخفض البات التايلاندي بنسبة 5.10 في المائة ويتم تداوله الآن عند 32.49 بات مقابل الدولار الأمريكي، بينما البيزو الفلبيني عند 60.55 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً ضعفاً بنسبة 4.87 في المائة في الأسابيع الأربعة الماضية.
ليست الفلبين وتايلاند وحدهما اللتين فشلتا في الدفاع عن عملتيهما من ويلات الحرب في المنطقة التي تستمد منها الدولتان الكثير من نفطهما الخام وغازهما. حتى الاقتصاد الكوري الجنوبي القوي يشعر بالضيق مع تعرض الوون الكوري لضربة بنسبة 4.54 في المائة مقارنة بالدولار الأمريكي. تبلغ قيمته الآن 1,508.56 وون كوري لكل 1 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى له منذ 17 عامًا.
من بين الدول التي تم أخذ عينات منها، يشهد الدولار التايواني والين الياباني انخفاضات طفيفة بنسبة 2.07 في المائة و 1.71 في المائة على التوالي. تبلغ قيمة الدولار التايواني 32.04 مقابل 1 دولار أمريكي بينما الين الياباني عند 160.29 مقابل الدولار.
Raymund Villanueva/ NotebookLM
يصمد الروبية الإندونيسية والدونغ الفيتنامي أمام العاصفة بانخفاض متطابق بنسبة 1.12 في المائة مقابل الدولار الأمريكي منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الأعمال العدائية. تبلغ الروبية الإندونيسية 16,990.8 بينما يتم تداول الدونغ عند 26,337 مقابل دولار واحد.
من المتوقع أن يكون اليوان الصيني الأقل تأثراً بالأزمة مع انخفاض “طفيف” بنسبة 0.78 في المائة بسبب اقتصاده الضخم وفائض العملات الأجنبية. يتداول اليوان حالياً عند 6.91 مقابل دولار أمريكي واحد.
يُعزى الاتجاه الهبوطي في عملات المنطقة بشكل عام إلى حرب الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط العالمية التي يتم تداولها بشكل أساسي بالدولار الأمريكي.
تعاني الدول التي لديها عجز تجاري واسع، وتضخم مرتفع، وزيادة في تدفقات رأس المال الخارجة من الصدمة الاقتصادية بشكل أكثر حدة، مثل الفلبين وتايلاند.
مع تقارير عن انضمام المسلحين الحوثيين اليمنيين إلى الصراع ووعدهم بتعطيل ممرات الشحن في البحر الأحمر، تتوقع دول شرق آسيا أن تسوء الأمور أكثر قبل أن تتحسن.