تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يجبر رحلات دولية على العودة لمانيلا

عادت ثلاث رحلات جوية على الأقل من مانيلا إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مطار الإقلاع يوم السبت، وذلك في أعقاب تصاعد الضربات الجوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مما أدى إلى إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي في المنطقة.
عادت رحلة الخطوط الجوية الفلبينية PR654 (مانيلا – الرياض)، التي غادرت مانيلا صباح السبت، وغيرت مسارها في الجو، ووصلت التقارير إلى أنها حطت في مطار نينوي أكينو الدولي (NAIA) في تمام الساعة 10:40 مساءً بتوقيت الفلبين (6:40 مساءً بتوقيت الإمارات).
كما عادت رحلة مانيلا – دبي PR658، التي غادرت مانيلا أيضاً صباح السبت، إلى مانيلا ووصلت في نفس اليوم عند الساعة 9:52 مساءً بالتوقيت المحلي. كما تم إلغاء رحلات الخطوط الجوية الفلبينية بين مانيلا والدوحة يومي السبت والأحد.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل رحلة طيران "سيبو باسيفيك" رقم 5J 14 المتجهة إلى دبي إلى مانيلا في تمام الساعة 10:45 مساءً (بتوقيت الفلبين).
وصرحت كلتا الشركتين الفلبينيتين لصحيفة "خليج تايمز" أنهما "تراقبان عن كثب التطورات المتعلقة بالوضع الأمني الجاري في أجزاء من الشرق الأوسط".
وأضافتا: "(نحن) ننسق بنشاط مع سلطات الطيران، ومشغلي المطارات، والجهات الحكومية ذات الصلة فيما يتعلق بالمجال الجوي والتنبيهات التشغيلية".