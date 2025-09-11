تشييع جثمان ضابط قتل في غارات إسرائيلية بالدوحة

لاقت الضربات الإسرائيلية المفاجئة، التي استهدفت اغتيال قادة حماس الذين كانوا في الدوحة لإجراء محادثات وساطة، إدانة واسعة النطاق من الإمارات ودول الخليج الأخرى والاتحاد الأوروبي. ورغم أن قطر لا تزال مستعدة للتوسط في الصراع بين إسرائيل وحماس، إلا أنها حذّرت من أن هذا العمل، الذي وصفه رئيس الوزراء القطري بـ"الهمجي"، سيعيق المفاوضات ويصعّب على إسرائيل استعادة رهائنها.