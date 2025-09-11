عالم

تشييع جثمان ضابط قتل في غارات إسرائيلية بالدوحة

وزارة الداخلية تؤكد أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات
تُظهر هذه المجموعة من الصور التي أصدرتها شركة Planet Labs PBC في 10 سبتمبر/أيلول 2025 مجمعًا في العاصمة القطرية الدوحة في 24 يناير/كانون الثاني 2025

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن صلاة الجنازة ستقام، الخميس، على ضحايا الغارات الإسرائيلية على الدوحة والتي أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم نجل زعيم حركة حماس وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.

وأعلنت الوزارة في بيان لها أن تشييع جثمان العريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري سيُشيع عصر يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025م، وذلك بعد صلاة العصر.

وسيتم تشييع الجنازة إلى مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيوارى جثمان الفقيد الثرى في مقبرة مسيمير.

وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا. واختتمت بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

لاقت الضربات الإسرائيلية المفاجئة، التي استهدفت اغتيال قادة حماس الذين كانوا في الدوحة لإجراء محادثات وساطة، إدانة واسعة النطاق من الإمارات ودول الخليج الأخرى والاتحاد الأوروبي. ورغم أن قطر لا تزال مستعدة للتوسط في الصراع بين إسرائيل وحماس، إلا أنها حذّرت من أن هذا العمل، الذي وصفه رئيس الوزراء القطري بـ"الهمجي"، سيعيق المفاوضات ويصعّب على إسرائيل استعادة رهائنها.

