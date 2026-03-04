تسهيلات استثنائية.. الكويت تمدد "الزيارات" وتصاريح الغياب مجاناً بسبب الأوضاع

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران لآخر التطورات الإقليمية.]
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تمديد تلقائي لتأشيرات الزيارة لمدة شهر واحد ومنح تصريح غياب إضافي لمدة ثلاثة أشهر للمقيمين المتواجدين حاليًا خارج الكويت.
تم اتخاذ هذا القرار بسبب التصعيد الأخير في الصراع، حيث أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على دول الخليج. وقد تعطل السفر وتم فرض قيود على المجال الجوي. وقد أخذت السلطات في الاعتبار أن العديد من المقيمين قد لا يتمكنون من العودة إلى الكويت في الوقت المحدد بسبب إلغاء الرحلات الجوية أو تأخيرها.
وفقًا للسلطة، سيتم تمديد جميع أنواع تأشيرات الزيارة والدخول التي انتهت صلاحيتها أو التي ستنتهي صلاحيتها خلال هذه الفترة تلقائيًا لمدة شهر واحد، اعتبارًا من السبت 28 فبراير. سيتم تطبيق التمديد إلكترونيًا، ولا يتعين على الأشخاص زيارة إدارات شؤون الإقامة. وأكدت الوزارة أن جميع الرسوم والغرامات سيتم إعفاؤها بالكامل خلال هذه الفترة.
سيتم منح المقيمين خارج الكويت الذين تجاوزوا فترة غيابهم المسموح بها وغير القادرين على العودة إلى البلاد تلقائيًا تصريح غياب لمدة ثلاثة أشهر من خلال النظام الإلكتروني، دون الحاجة إلى معالجة شخصية وإعفاء كامل من الرسوم.
تصريح الغياب (أو الموافقة على البقاء في الخارج) في الكويت هو ترخيص مطلوب للوافدين، يتم ترتيبه عادةً عبر تطبيق سهل أو إدارات شؤون الإقامة، للبقاء خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر دون إبطال إقامتهم. تحد القواعد الأخيرة، مثل القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025، الغياب بشكل صارم بـ 6 أشهر لمعظم الأشخاص و 4 أشهر للعمالة المنزلية، ما لم تتم الموافقة الرسمية.
أشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه الفترات قد يتم تمديدها بشكل أكبر اعتمادًا على التطورات في وضع البلاد وحثت الجميع على متابعة القنوات الرسمية للحصول على آخر التحديثات.
واختتمت الوزارة برسالة حماية: “حفظ الله الكويت وشعبها وكل من يعيش على أرضها من كل مكروه.”