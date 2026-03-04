تسهيلات استثنائية.. الكويت تمدد "الزيارات" وتصاريح الغياب مجاناً بسبب الأوضاع

تم اتخاذ هذا القرار بسبب التصعيد الأخير في الصراع، حيث أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على دول الخليج. وقد تعطل السفر وتم فرض قيود على المجال الجوي. وقد أخذت السلطات في الاعتبار أن العديد من المقيمين قد لا يتمكنون من العودة إلى الكويت في الوقت المحدد بسبب إلغاء الرحلات الجوية أو تأخيرها.