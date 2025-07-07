تسرب غاز سام في مختبر بسلطنة عُمان

أعلنت السلطات في سلطنة عمان، الأحد، عن حدوث تسرب لغاز سام وضار في مختبر إحدى الشركات بمدينة صحار، مؤكدة للمواطنين أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.
وقالت إدارة الدفاع المدني والإسعاف في الدولة الخليجية، إن الفرق المتخصصة في التعامل مع المواد الخطرة استجابت للحادث بسرعة وتمكنت من احتواء المادة بأمان.
صحار هي عاصمة وأكبر مدينة في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان.
تم التعرف على المادة المتسربة على أنها غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO₂)، والذي من المعروف أنه خطير، ويشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة - وخاصة عندما يتعرض الأفراد له بتركيزات عالية أو لفترات طويلة.
في فيديو نشرته الهيئة، يظهر رجلان يرتديان ملابس واقية حمراء اللون يدخلان المنشأة لمعالجة تسرب الغاز. بعد ذلك، يتم رشهما بمطهر لضمان سلامتهما. شاهد اللقطات هنا:
في أبريل/نيسان، وقع انفجار غازي في مبنى تجاري بمدينة قريات العُمانية. كما أثر الانفجار على مبنى مجاور. وأسفر الحادث عن عدد من الإصابات، تراوحت جروحها بين المتوسطة والطفيفة.