تساقط نادر للثلوج يكسو صحراء الجزيرة العربية في السعودية

جلبت فترة من الأنظمة منخفضة الضغط فوق الشرق الأوسط هطول أمطار غزيرة خلال الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تشتد الظروف يوم الخميس مع توقع حدوث عواصف رعدية تضرب المنطقة. وبحسب "بي بي سي" للطقس، فإن العاصفة ستؤثر على السعودية خلال النهار، ثم تتحرك شرقاً نحو الإمارات وقطر ليلاً.