تساقط نادر للثلوج يكسو صحراء الجزيرة العربية في السعودية

في حدث نادر، شهدت صحراء الجزيرة العربية لمسة ناعمة من الثلج الأبيض المتلألئ يوم الخميس، 18 ديسمبر، في كل من المملكة العربية السعودية وقطر.
انتشرت عبر الإنترنت مقاطع فيديو تُظهر تساقط الثلوج على الكثبان الرملية البنية الواسعة في السعودية، حيث شوهد السكان مرتدين ستراتهم الشتوية السميكة، وتتألق الدهشة في أعينهم.
جلبت فترة من الأنظمة منخفضة الضغط فوق الشرق الأوسط هطول أمطار غزيرة خلال الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تشتد الظروف يوم الخميس مع توقع حدوث عواصف رعدية تضرب المنطقة. وبحسب "بي بي سي" للطقس، فإن العاصفة ستؤثر على السعودية خلال النهار، ثم تتحرك شرقاً نحو الإمارات وقطر ليلاً.
أظهر مقطع فيديو شاركه مركز العواصف تساقط الثلوج وهي تغطي إحدى السيارات في المنطقة.
أبدى السكان فرحتهم الكبيرة بتساقط الثلوج على جبل اللوز الواقع في شمال غرب البلاد، حيث شوهد الكبار والأطفال وهم يغنون ويرقصون تحت الثلوج احتفالاً بهذا الحدث النادر. وتداول مستخدمو الإنترنت العديد من هذه المقاطع المؤثرة، إليكم أحدها أدناه:
تشهد المنطقة حاليًا ظروفًا جوية غير مستقرة، مع هطول أمطار غزيرة تضرب الدول. أصدرت السلطات في السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى العديد من التحذيرات للسكان، تطلب منهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والبقاء آمنين.