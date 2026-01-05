"تريند" الزي الرمادي.. "نايكي" تفوز في أزمة فنزويلا

مر يومان منذ أن أذهل دونالد ترامب العالم بإعلانه أن الولايات المتحدة شنت ضربات على فنزويلا واختطفت رئيسها، نيكولاس مادورو، ليمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بجرائم المخدرات في نيويورك.

وبينما تفاعل العالم بصدمة (وفي مناطق كثيرة بابتهاج)، أثارت صورة نشرها ترامب للرئيس الفنزويلي المقيد على متن السفينة الحربية "يو إس إس إيو جيما" (USS Iwo Jima) عنواناً جانبياً غير متوقع: البدلة الرياضية من ماركة "نايكي" (Nike) التي كان يرتديها مادورو.

تظهر الصورة — التي نُشرت على حساب ترامب في منصة "تروث سوشيال" (Truth Social) رداً على طلب نائبة الرئيس الفنزويلي "دليلاً على أنه لا يزال حياً" — مادورو مرتدياً بدلة رياضية رمادية، وواضعاً ما يبدو أنها سماعات عازلة للضوضاء ونظارات داكنة، وممسكاً بزجاجة ماء، مع تقييد يديه على ما يبدو. وكما هو متوقع في عام 2026، سرعان ما انتشرت الصورة بشكل فيروسي.

وبدأت "الميمز" (الصور الساخرة) بالتركيز على ملابسه، وهي بدلة رياضية من طراز "Nike Tech Fleece" باللون الرمادي. وبدأت الحسابات بنشر أدلة "احصل على الإطلالة" مع الأسعار وغيرها؛ وأشار البعض إلى المظهر باسم "مجموعة Nike x Maduro"، بينما سخر آخرون من كون "نايكي" هي "الفائز الحقيقي" في هذه المعمعة بأكملها.