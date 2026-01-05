"تريند" الزي الرمادي.. "نايكي" تفوز في أزمة فنزويلا

مر يومان منذ أن أذهل دونالد ترامب العالم بإعلانه أن الولايات المتحدة شنت ضربات على فنزويلا واختطفت رئيسها، نيكولاس مادورو، ليمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بجرائم المخدرات في نيويورك.
وبينما تفاعل العالم بصدمة (وفي مناطق كثيرة بابتهاج)، أثارت صورة نشرها ترامب للرئيس الفنزويلي المقيد على متن السفينة الحربية "يو إس إس إيو جيما" (USS Iwo Jima) عنواناً جانبياً غير متوقع: البدلة الرياضية من ماركة "نايكي" (Nike) التي كان يرتديها مادورو.
تظهر الصورة — التي نُشرت على حساب ترامب في منصة "تروث سوشيال" (Truth Social) رداً على طلب نائبة الرئيس الفنزويلي "دليلاً على أنه لا يزال حياً" — مادورو مرتدياً بدلة رياضية رمادية، وواضعاً ما يبدو أنها سماعات عازلة للضوضاء ونظارات داكنة، وممسكاً بزجاجة ماء، مع تقييد يديه على ما يبدو. وكما هو متوقع في عام 2026، سرعان ما انتشرت الصورة بشكل فيروسي.
وبدأت "الميمز" (الصور الساخرة) بالتركيز على ملابسه، وهي بدلة رياضية من طراز "Nike Tech Fleece" باللون الرمادي. وبدأت الحسابات بنشر أدلة "احصل على الإطلالة" مع الأسعار وغيرها؛ وأشار البعض إلى المظهر باسم "مجموعة Nike x Maduro"، بينما سخر آخرون من كون "نايكي" هي "الفائز الحقيقي" في هذه المعمعة بأكملها.
كما هو الحال مع معظم الأخبار الفيروسية، يبدو أن المعلومات المضللة تنتشر بالسرعة نفسها؛ حيث ذكرت عدة وسائل إعلام أن البدلة الرياضية قد نفدت من الأسواق.
تواصلت صحيفة "خاليج تايمز" مع عدة متاجر لـ "نايكي" في الدولة للتحقق من هذا الادعاء، ويمكننا التأكيد بأن هذا غير صحيح في دولة الإمارات.
وقال بائع في أحد متاجر العلامة التجارية بدبي إن بعض قطع البدلة لا تزال متوفرة في المخزون، وأضاف: "لم نشهد أي قفزة في الطلب منذ ورود أنباء [اعتقال الرئيس الفنزويلي] نهاية هذا الأسبوع".
وأكد ممثل للعلاقات العامة للعلامة التجارية ذلك، مشيراً إلى أن الإمارات لم تشهد أي زيادة في الطلب على هذه المجموعة تحديداً، ولم تصدر شركة "نايكي" بياناً رسمياً بعد.
وعلى الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية في الإمارات، لا تزال البدلة متوفرة، حيث يبلغ سعر الجاكيت (Men's Fleece Windrunner Full-Zip) حوالي 629 درهماً، والبنطال (Men's Open Hem Fleece Trousers) حوالي 529 درهماً.
وحتى لو كان الادعاء قد نشأ في الولايات المتحدة واختلطت ترجمته عبر الحدود، فإن مراجعة سريعة للموقع الأمريكي لشركة "نايكي" تظهر أن العديد من القطع لا تزال متاحة بمقاسات مختلفة.
الخلاصة: هذا مجرد تذكير آخر بضرورة عدم تصديق كل ما تراه على وسائل التواصل الاجتماعي.
