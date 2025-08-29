تركيا تقطع العلاقات التجارية وتغلق مجالها الجوي أمام إسرائيل

قال فيدان اليوم إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة منذ عامين، متجاهلةً القيم الإنسانية الأساسية. وأكد أن تركيا ترفض أي خطة لترحيل الفلسطينيين من غزة، واصفًا هذه المقترحات بأنها باطلة.