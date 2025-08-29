تركيا تقطع العلاقات التجارية وتغلق مجالها الجوي أمام إسرائيل

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة ألقاها في الجمعية العامة خلال جلسة الجمعية الوطنية الكبرى التي ركزت على غزة، الجمعة، إن تركيا قطعت علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل.
وبحسب وسائل إعلام رسمية، قال أردوغان: "لقد قطعنا تجارتنا مع إسرائيل بشكل كامل. ولا نسمح للسفن التركية بالوصول إلى الموانئ الإسرائيلية، ولا نسمح للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالنا الجوي".
قال فيدان اليوم إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة منذ عامين، متجاهلةً القيم الإنسانية الأساسية. وأكد أن تركيا ترفض أي خطة لترحيل الفلسطينيين من غزة، واصفًا هذه المقترحات بأنها باطلة.
حذّر من أن استمرار اعتداءات إسرائيل على فلسطين سيُشعل المنطقة بأسرها، ووصف الفظائع في غزة بأنها من أحلك صفحات التاريخ البشري. وقال إن المقاومة الفلسطينية ستُغيّر مجرى التاريخ، وستُجسّد المظلومين، وستُشكّل تحديًا لنظامٍ مُتهالك.
اتسمت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بفترات من التعاون والتوتر. أقام البلدان علاقات دبلوماسية عام ١٩٤٩، وطورا تعاونًا عسكريًا وتجاريًا واستخباراتيًا قويًا خلال التسعينيات.
وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت العلاقات تتدهور بسبب سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، على الرغم من استعادة العلاقات جزئيا في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.