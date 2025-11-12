تركيا تتجاوز إسطنبول وكابادوكيا: آفاق سياحية جديدة وازدهار الشراكة مع الإمارات

قال أونور سايلان، القنصل العام لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، إن السياحة هي واحدة من الركائز الرئيسية والطويلة الأمد للعلاقات بين تركيا والإمارات. كما أن إمكانيات السياحة في تركيا تتصاعد إلى ما وراء مدنها الشهيرة مثل إسطنبول وكابادوكيا حيث تضيف الوجهات الناشئة مثل أرتفين و غوبكلي تبه أبعادًا جديدة لجاذبيتها.
وقال سايلان لصحيفة الخليج تايمز خلال مقابلة على هامش حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 102 للجمهورية التركية في دبي: "لقد كانت تركيا وجهة معروفة جيداً للإخوة والأخوات الإماراتيين. ومع ذلك، فإن تركيزهم الأساسي ينصب على مدن مثل إسطنبول وطرابزون ويالوفا وبورصة. ونحن نحاول تنويع هذه الإمكانات من خلال تقديم وجهات بديلة مثل أرتفين وقصص جديدة مثل جوبيكلي تبه".
شرف الحفل معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي، وزير الرياضة، كضيف شرف، بينما استقبل كل من لطيف الله غوكتاش، سفير تركيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسايلان الدبلوماسيين ورجال الأعمال وأفراد الجالية التركية في دبي.
وفي خطابه، سلط القنصل العام الضوء على أواصر الصداقة الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا وأشاد بقيادة البلدين لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية المتنامية.
وقال: "تم الاحتفال بالذكرى الـ 102 لجمهوريتنا في تركيا وجميع أنحاء العالم. لم يكن الشعب التركي في وطننا فحسب، بل انضم إلينا مواطنونا وأصدقاؤنا وإخوتنا وأخواتنا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دبي".
معالم سياحية جديدة
قال سايلان إن مناطق الجذب السياحي الجديدة تكمل تاريخ تركيا الغني، ومدنها النابضة بالحياة، ومناظرها الطبيعية الخلابة، مما يوفر للمسافرين مزيجاً لا مثيل له من التجارب. ويعد مستقبل السياحة التركية بالتنوع والأصالة والاكتشاف.
وقال القنصل العام: "من العجائب القديمة إلى الجمال الطبيعي البكر، تضع تركيا نفسها كقوة سياحية عالمية، وتدعو الزوار لاستكشاف معالمها الشهيرة وكنوزها المخفية".
إن هدف تركيا المتمثل في جذب 65 مليون سائح في عام 2025 مبني على الأداء القوي في الماضي وتوسيع الأسواق المصدرة للسياحة، بما في ذلك من الإمارات العربية المتحدة. وقد صعدت تركيا إلى واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية للإماراتيين وغيرهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل مزيجها من التاريخ والطبيعة والتسوق وخيارات السياحة الصحية.
وقال سايلان: "نحن نحاول أيضاً التواصل مع المجموعات الوافدة الأخرى التي تعيش في الإمارات العربية المتحدة، حيث أن 'تقليد العودة إلى الوطن' يتغير وهدفنا هو جذبهم إلى أجزاء مختلفة من البلاد".
أشاد القنصل العام التركي بدور الناقل الوطني التركي في الترويج للسياحة وقال إن السفر من منطقة الخليج كان جزءًا مهمًا من سوق السياحة في تركيا.
وقال: "شريكنا الرئيسي في هذا الصدد هو الخطوط الجوية التركية. ونحن نرتب رحلات تعريفية وحزم سياحية بديلة بالتعاون مع الناقلة الوطنية الخطوط الجوية التركية".
حافظت الخطوط الجوية التركية على حضور متزايد في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث تخدم دبي وأبو ظبي. وبينما تحتفل شركة الطيران بمرور 44 عاماً على وجودها في الإمارات العربية المتحدة، فإنها تضاعف رحلات أبو ظبي لتعزيز الروابط الخليجية، مما يشير إلى استمرار التركيز على الاتصال والموثوقية والنمو الإقليمي ضمن واحدة من أسواق الطيران الأكثر تنافسية في العالم.
وقال القنصل العام: "أحد أقوى وأغنى عناصر ثقافتنا هو المطبخ التركي. وقد بدأنا هذا العام 'سلسلة المأكولات السبعة والمناطق السبعة' حيث تنقسم تركيا إلى سبع مناطق مختلفة تتميز كل منها بمطبخها وثقافتها المميزة. ومن خلال جلب الطهاة والمكونات من كل منطقة، نقدم الطعام والثقافة وشعب تلك المنطقة للجمهور هنا".
استكشاف فرص الأعمال
قال سايلان إن دبي لا تزال وجهة شعبية للشعب التركي بشكل عام ولرجال الأعمال والمستثمرين بشكل خاص الذين يرغبون في استكشاف فرص الأعمال والاستثمار في الإمارات العربية المتحدة.
وقال: "لقد جذبت دبي مجتمع الأعمال التركي لفترة طويلة؛ ومع ذلك، نرى بفخر تسارعاً في هذا الاتجاه في السنوات الثلاث الماضية. يتوافد المزيد والمزيد من رجال الأعمال والنساء الأتراك من مختلف الصناعات إلى الإمارات كل يوم".
وقال إنه في الماضي كان الأمر يتعلق بالتجارة بشكل أساسي، ولكن في الوقت الحاضر، يبحث المصنعون الأتراك عن فرص للإنتاج في الإمارات وبيع المنتجات في جميع أنحاء العالم.
وقال القنصل العام: "نحن نولي أهمية قصوى لهذا الاتجاه وندعم مجتمع الأعمال لدينا للقيام باستثمارات في الإمارات العربية المتحدة. وقد لعبت المناطق الحرة ومجمعات الاستثمار دوراً رئيسياً في هذا الصدد، في حين أن غرفة تجارة دبي ووزارة الاستثمار المنشأة حديثاً هما أيضاً داعمتان للغاية".
وقال: "نحن نبذل قصارى جهدنا للاستفادة القصوى من 'منظومة المعارض والمؤتمرات' في الإمارات الشمالية، حيث يأتي الآلاف من المصنعين والتجار والحرفيين الأتراك إلى دبي والإمارات الأخرى كل عام لعرض منتجاتهم والتعرف على أشخاص آخرين في القطاع".
وأشاد سايلان بالنظام المالي والتجاري القوي لدبي وقال إن سهولة ممارسة الأعمال المصرفية المتقدمة والوصول السهل إلى رأس المال عوامل جذبت المستثمرين العالميين.
وقال: "نقوم، بالتعاون مع ملحقنا المالي، بتنظيم فعاليات لبناء جسور بين مجتمع الأعمال لدينا والبنوك المحلية والدولية في الإمارات العربية المتحدة. ونحن نحاول حتى تشجيع البنوك المحلية على تقديم حلول مصممة خصيصاً لرجال الأعمال لدينا".
واختتم قائلاً: "في نهاية المطاف، كلما ازدهرت الأعمال التجارية التركية في دبي، أصبحت العلاقات بين بلدينا أقوى. منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في عام 2021، ونحن نحطم الأرقام القياسية في حجم التبادل التجاري، حيث أصبحت تركيا رابع أكبر شريك تجاري للإمارات هذا العام".
وعزا القنصل العام الفضل في ذلك إلى القيادة الحكيمة لكلا البلدين وأعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات في السنوات القادمة.
واختتم سايلان قائلاً: "هناك الكثير مما يمكننا القيام به معاً لزيادة تعميق العلاقات الثنائية وجعل شراكتنا الاستراتيجية أقوى من أي وقت مضى".