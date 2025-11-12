تركيا تتجاوز إسطنبول وكابادوكيا: آفاق سياحية جديدة وازدهار الشراكة مع الإمارات

قال أونور سايلان، القنصل العام لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، إن السياحة هي واحدة من الركائز الرئيسية والطويلة الأمد للعلاقات بين تركيا والإمارات. كما أن إمكانيات السياحة في تركيا تتصاعد إلى ما وراء مدنها الشهيرة مثل إسطنبول وكابادوكيا حيث تضيف الوجهات الناشئة مثل أرتفين و غوبكلي تبه أبعادًا جديدة لجاذبيتها.