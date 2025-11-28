ترامب يُوقف الهجرة ويعتزم إلغاء المزايا لغير الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه سـ"يوقف بشكل دائم" الهجرة من "دول العالم الثالث" للسماح للنظام الأمريكي "بالتعافي الكامل".

جاءت تصريحات ترامب في أعقاب وفاة عنصر في الحرس الوطني يوم الخميس بعد تعرضه لإطلاق نار قرب البيت الأبيض في كمين يقول المحققون إن مواطناً أفغانياً نفذه. ووصف ترامب الهجوم بأنه "عمل إرهابي".

كما صرّح ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" بأنه سيُنهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية الممنوحة لـ "غير المواطنين"، مضيفاً أنه سـ"يسحب الجنسية من المهاجرين الذين يقوضون السكينة المحلية، ويرحّل أي مواطن أجنبي يشكل عبئاً عاماً، أو خطراً أمنياً، أو غير متوافق مع الحضارة الغربية."

أنهى الرئيس الأمريكي بيانه بتوجيه تمنيات عيد الشكر للجميع "باستثناء أولئك الذين يكرهون، ويسرقون، ويقتلون، ويدمرون كل ما تمثله أمريكا. لن تبقوا هنا طويلاً!".

موقف أكثر تشدداً

يأتي هذا الإعلان أيضاً بعد يوم واحد من قرار وقف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، لحين إجراء مزيد من المراجعة لبروتوكولات الأمن والتدقيق.

منذ عودته إلى منصبه في وقت سابق من هذا العام، تبنى ترامب نهجاً أكثر تشدداً بكثير تجاه الهجرة، مع إعطاء الأولوية لضوابط حدودية أكثر صرامة، وإجراءات تنفيذية أشد قوة، وعكس سريع للعديد من السياسات التي تم تطبيقها في ظل الإدارة السابقة.