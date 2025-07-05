ترامب يوقع قانون الضرائب وسط جدل واسع

وكان الرئيس الأمريكي يؤدي "رقصة ترامب"، التي تشير إلى الإيماءات التي يقوم بها عادة أثناء الرقص على أنغام أغاني فرقة "فيليج بيبول" في حفل YMCA، وهي أغنية كثيرا ما تُسمع في مسيرات "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

"بيل كبير وجميل"

وقع ترامب على مشروع القانون الذي لم يحظى بشعبية كبيرة بشأن الضرائب والإنفاق، والذي وصفه بأنه "مشروع قانون كبير وجميل"، في الرابع من يوليو/تموز، بعد أن أقره الكونجرس بفارق ضئيل في اليوم السابق.

ووصف ترامب مشروع القانون بأنه "هدية عيد ميلاد لأمريكا"، وادعى أن مشروع القانون "سيضمن أن تظل الولايات المتحدة أقوى دولة في أي مكان على كوكبنا الجميل هذا" مع "أقوى اقتصاد وحدود وجيش".

لكن مشروع القانون تعرض لانتقادات شديدة من جانب كثيرين، بما في ذلك الصديق الذي تحول إلى عدو إيلون ماسك، حيث من المتوقع أن يضيف 3.4 تريليون دولار إضافية على مدى عقد من الزمان إلى العجز السريع النمو في البلاد.

سيؤدي هذا إلى تقليص برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وفرض أكبر تخفيضات على برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأمريكيين ذوي الدخل المحدود منذ إطلاقه في ستينيات القرن الماضي. كما سيمول حملة ترحيل جماعي للمهاجرين، وهو أحد الوعود الرئيسية لرئاسة ترامب.

وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز "هذا مشروع القانون، هذا مشروع القانون الكبير القبيح - هذه الميزانية الجمهورية المتهورة، هذه البشاعة المثيرة للاشمئزاز - لا يهدف إلى تحسين نوعية حياة الشعب الأمريكي".

وبعد إقرار مشروع القانون، قال جو بايدن، سلف ترامب، إنه "ليس متهورًا فحسب، بل إنه قاسٍ أيضًا".

رسائل التعريفة الجمركية إلى 12 دولة

بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، حيث فرض ضرائب على عدة دول، ثم أعلن عن توقف مؤقت لهذه الضرائب، إلى جانب المواجهة الاقتصادية الشهيرة بين الصين والولايات المتحدة، تتزامن موجة إعلاناته الاقتصادية الأخيرة مع احتفالات يوم الاستقلال الأميركي.

وقال الرئيس الأمريكي إنه وقع على رسائل إلى 12 دولة تحدد مستويات التعريفات الجمركية المختلفة التي ستواجهها على السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، مع عروض "خذها أو اتركها" التي سيتم إرسالها يوم الاثنين.

ومن المقرر أن تنتهي فترة التوقف التي تبلغ 90 يومًا والتي أعلنها ترامب في أبريل في 9 يوليو، وقال إن الرسوم الجمركية قد تكون أعلى من المعدلات التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، حيث من المقرر أن تدخل معظمها حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

الاتفاقيات التجارية الوحيدة التي تم التوصل إليها حتى الآن هي تلك التي تم التوصل إليها مع بريطانيا، التي توصلت إلى اتفاق في مايو/أيار للحفاظ على معدل 10%، وحصلت على معاملة تفضيلية لبعض القطاعات، بما في ذلك السيارات ومحركات الطائرات. كما تم التوصل إلى اتفاق مع فيتنام، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع الفيتنامية إلى 20%، بدلاً من 46% التي هددت بها سابقاً. وسيُسمح للعديد من المنتجات الأمريكية بدخول فيتنام معفاة من الرسوم الجمركية.

فشلت المفاوضات التجارية التي كانت متوقعة مع الهند في تحقيق تقدم، وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنهم فشلوا في تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية.

الجهود الدبلوماسية

وتحدث ترامب عما أسماه "الاقتراح النهائي" لوقف إطلاق النار في غزة، وقال إنه من المحتمل أن يعرف خلال 24 ساعة ما إذا كانت حماس وافقت على قبول الاتفاق.

أعلن الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء، أن إسرائيل قبلت الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مع حماس، يعمل الطرفان خلاله على إنهاء الحرب. وصرح مصدر مقرب من حماس، يوم الخميس، بأن الحركة سعت للحصول على ضمانات بأن يؤدي اقتراح وقف إطلاق النار الجديد، المدعوم من الولايات المتحدة، إلى إنهاء حرب إسرائيل في غزة.

وتحدث ترامب أيضًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بشأن إمكانية إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

قال إنه "مستاء للغاية" لأن بوتين أراد فقط "الاستمرار في قتل الناس". وأضاف ترامب أنه قد يكون مستعدًا أخيرًا لتشديد العقوبات على روسيا. في غضون ذلك، وصف ترامب مكالمته مع زيلينسكي بأنها "استراتيجية"، وكان الرئيس الأوكراني قد صرّح سابقًا بأن الزعيمين اتفقا على العمل على "تعزيز" الدفاعات الجوية الأوكرانية.