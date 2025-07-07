ترامب يوقع إعلان "كارثة كبرى" استجابة لفيضانات تكساس

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 يوليو إعلان "كارثة كبرى" لولاية تكساس بموجب قانون الإغاثة الفيدرالية في حالات الكوارث، وذلك استجابة للعواصف الشديدة والرياح القوية والفيضانات الواسعة التي بدأت في 2 يوليو وما زالت تؤثر على المجتمعات في المنطقة. تعرضت مقاطعة كير لأكبر الأضرار، مع تأكيد وفاة ما لا يقل عن 59 شخصًا وعشرات المفقودين، بينهم أطفال من مخيمات صيفية.

بموجب هذا الإعلان، سيتم تفعيل برامج المساعدات الفردية والعامة، حيث ستغطي الحكومة الفيدرالية حتى 75% من التكاليف المؤهلة للسكن المؤقت، وإصلاح المنازل، والتدابير الوقائية الطارئة، وغيرها من الاحتياجات الأساسية. وأكد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حصول فرق الإنقاذ على الموارد اللازمة فورًا، مشددًا على حجم المأساة التي تمر بها العائلات المحلية.