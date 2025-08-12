ترامب يمدد الهدنة الجمركية مع الصين 90 يوماً إضافياً

أعلن مسؤول في البيت الأبيض يوم الإثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا يمدد الهدنة الجمركية مع الصين لمدة 90 يومًا أخرى، قبل ساعات فقط من الموعد المحدد لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية إلى معدلات ثلاثية الأرقام.

جاء هذا الأمر في أعقاب إجابة غير حاسمة من ترامب للصحفيين حول ما إذا كان سيقوم بتمديد معدلات التعريفة المنخفضة، بعد يوم من حثه بكين على مضاعفة مشترياتها من فول الصويا الأمريكي أربع مرات.

وكان من المقرر أن تنتهي الهدنة الجمركية بين بكين وواشنطن يوم الثلاثاء في الساعة 00:01 بالتوقيت الشرقي (04:01 بتوقيت غرينتش). ويمنع الأمر التنفيذي ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، مع استعداد التعريفات الجمركية الصينية على السلع الأمريكية للوصول إلى 125%، وهي معدلات كانت ستؤدي إلى حظر تجاري فعلي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول كيفية تخطيطه لتمديد الموعد النهائي: "سنرى ما سيحدث. لقد كانوا يتعاملون بشكل جيد للغاية. العلاقة جيدة جدًا مع الرئيس شي (جين بينغ) ومعي".

تفاصيل ومواقف

تخضع الواردات من الصين حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 30%، تشمل معدلًا أساسيًا بنسبة 10% ورسومًا جمركية بنسبة 20% مرتبطة بمادة الفنتانيل فرضتها واشنطن في فبراير ومارس. وقابلت الصين خفض التصعيد بتخفيض معدلها على الواردات الأمريكية إلى 10%.

وكان الجانبان قد أعلنا في مايو عن هدنة في نزاعهما التجاري بعد محادثات في جنيف بسويسرا، ووافقا على فترة 90 يومًا للسماح بمزيد من المحادثات. واجتمعا مرة أخرى في ستوكهولم بالسويد في أواخر يوليو، لكنهما لم يعلنا عن اتفاق لتمديد الموعد النهائي.

قالت كيلي آن شو، المسؤولة التجارية البارزة في البيت الأبيض خلال فترة ترامب الأولى، والتي تعمل الآن مع شركة "آكين جامب شتراوس هاور آند فيلد"، إنها تتوقع أن يمدد ترامب "التهدئة الجمركية" لمدة 90 يومًا أخرى في وقت لاحق من يوم الإثنين.

وأضافت: "لن تكون مفاوضات على طريقة ترامب إذا لم تستمر حتى اللحظة الأخيرة"، مشيرة إلى أن ترامب قد يعلن أيضًا عن تقدم في جوانب أخرى من العلاقة الاقتصادية كخلفية لمنح التمديد.

وتابعت: "السبب الأساسي للتوقف لمدة 90 يومًا في المقام الأول كان لوضع الأساس لمفاوضات أوسع، وكان هناك الكثير من الضجيج حول كل شيء من فول الصويا إلى ضوابط التصدير والقدرة الفائضة خلال عطلة نهاية الأسبوع".

ورحب ريان ماجيروس، المسؤول التجاري الأمريكي السابق الذي يعمل الآن مع شركة المحاماة "كينغ آند سبالدينغ"، بالخبر.

وقال: "هذا سيقلل بلا شك من القلق لدى الجانبين مع استمرار المحادثات، ومع عمل الولايات المتحدة والصين نحو اتفاق إطاري في الخريف. أنا متأكد من أن التعهدات الاستثمارية ستؤخذ في الاعتبار في أي اتفاق محتمل، والتمديد يمنحهم المزيد من الوقت لمحاولة العمل على بعض المخاوف التجارية القديمة".

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق بما يتجاوز تصريحات ترامب. كما لم تستجب وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي لطلبات التعليق.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت قد صرح بأن واشنطن لديها مقومات التوصل إلى اتفاق مع الصين، وأنه "متفائل" بشأن المسار المستقبلي.

ودفع ترامب للحصول على تنازلات إضافية يوم الأحد، حاثًا الصين على مضاعفة مشترياتها من فول الصويا أربع مرات، على الرغم من أن المحللين شككوا في جدوى أي اتفاق من هذا القبيل. ولم يكرر ترامب هذا الطلب يوم الإثنين.

لكن واشنطن كانت تضغط أيضًا على بكين لوقف شراء النفط الروسي، حيث هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الصين.