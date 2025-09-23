ترامب يفجر هجوماً لاذعاً على الأمم المتحدة واتهامات بتمويل "الهجوم على الغرب"
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات قوية أثناء إلقائه خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يجتمع قادة العالم في الدورة الثمانين للمنظمة، والتي شكّل النقاش العام في 23 سبتمبر أبرز فعالياتها.
وفي خطابه، وصف ترامب هذه الفترة بأنها "العصر الذهبي لأمريكا"، لكنه هاجم الأمم المتحدة قائلاً إنها "لم تقترب حتى من تحقيق إمكاناتها العظيمة".
وزعم الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لديها "أقوى اقتصاد، وأقوى حدود، وأقوى جيش، وأقوى صداقات، وأقوى روح بين جميع دول العالم".
ورغم هذه القوة، قال ترامب إن الأمم المتحدة "تموّل هجوماً" ضد الغرب من خلال دعم الهجرة الجماعية، زاعماً أن المنظمة تدعم الدخول غير الشرعي إلى الولايات المتحدة.
وأضاف: "الأمم المتحدة تدعم أشخاصاً يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني". وبخلاف مهاجمته لسياساتها، سخر ترامب أيضاً من بنية المنظمة التحتية.
وقال: "كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة هو سلم كهربائي توقف في منتصفه أثناء الصعود. لو لم تكن السيدة الأولى في حالة بدنية رائعة، لسقطت. لكنها في حالة رائعة. نحن الاثنين في حالة رائعة، فثبتنا في مكاننا. ثم واجهت جهاز عرض (تيليبرومبتر) لم يعمل. هذان هما الشيئان اللذان حصلت عليهما من الأمم المتحدة: سلم سيئ وجهاز عرض سيئ. شكراً جزيلاً".
وفي خطابه، تطرق الرئيس الأمريكي أيضاً إلى قضيتي فلسطين وأوكرانيا.
وطالب حلفاءه الأوروبيين بوقف شراء النفط من روسيا فوراً، واتهم الصين والهند بتمويل حرب أوكرانيا من خلال مشترياتهما للطاقة.
وتحدث ترامب عن فلسطين قائلاً إن اعتراف بعض حلفاء واشنطن بدولة فلسطينية يُعتبر بمثابة "مكافأة" لحركة حماس على "فظائع مروعة، حتى في الوقت الذي ترفض فيه الحركة إطلاق سراح الأسرى أو الموافقة على وقف إطلاق النار".
وأكد ترامب – متناولاً أزمة كبرى تؤثر على العالم أجمع – أن التغير المناخي هو "أكبر عملية احتيال في التاريخ"، مضيفاً أن مفهوم "بصمة الكربون" مجرد خدعة وضعها أشخاص أصحاب نوايا شريرة يسيرون في طريق يقود إلى دمار كامل".
(مع مدخلات من وكالة فرانس برس)