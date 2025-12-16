ترامب يعلن خطوبة نجله الأكبرعلى الناشطة"بيتينا أندرسون"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحضور في حفل عطلة البيت الأبيض ليلة الاثنين إن ابنه الأكبر، دونالد الابن، مخطوب لبيتينا أندرسون، الناشطة الاجتماعية في بالم بيتش.

أكد أندرو سورابيان، المتحدث باسم ترامب الابن، الخطوبة.

إعلان الرئيس ألقى الضوء على علاقة كانت منذ فترة طويلة موضوع تكهنات الصحف الشعبية. في ديسمبر الماضي، نشرت صحيفة التابلويد البريطانية The Daily Mail صورًا لترامب الابن، 47 عامًا، وأندرسون يمسكان بأيدي بعضهما في بالم بيتش. كيمبرلي جيلفويل، التي كانت حينها خطيبة دونالد الابن، تم تسميتها كخيار والده لتكون سفيرة في اليونان بعد ساعات.

تم أداء اليمين لجيلفويل كسفيرة لليونان في سبتمبر وتم إرسالها إلى منصبها في أثينا الشهر الماضي.

دونالد ترامب الابن، الذي يدير منظمة ترامب إلى جانب شقيقه إريك، واصل قائمة طويلة من المشاريع التجارية التي تستفيد من اسم عائلته وقربه من الرئيس. وقد ظهر بشكل متكرر في الأماكن العامة إلى جانب أندرسون منذ عودة والده إلى المنصب.

هذه هي المرة الثالثة التي يخطب فيها ترامب الابن. تقدم لزوجته الأولى، فانيسا في عام 2004، وتزوج الاثنان في مارالاغو في عام 2005. في وقت خطوبتهما، قبل ترامب خاتمًا من متجر المجوهرات Bailey Banks & Biddle في شورت هيلز، نيو جيرسي، مقابل الدعاية، وأعاد تمثيل خطبته في مركز تجاري في نيو جيرسي. قدم ترامب طلب الطلاق في عام 2018.

كانت جيلفويل، خطيبة ترامب الثانية، شخصية بارزة في الحزب الجمهوري خلال علاقتهما، وألقت خطبًا في مؤتمري الحزب الجمهوري لعامي 2020 و2024. بحلول عام 2024، كانت التكهنات تدور بالفعل حول قرب أندرسون من ترامب، وتمت مشاهدة الناشطة الاجتماعية جالسة خلف الزوج المخطوب في المؤتمر الوطني الجمهوري في يوليو من ذلك العام.