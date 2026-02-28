ترامب يعلن بدء عمليات عسكرية كبرى ضد إيران

وكانت حماس، وكيلة إيران، هي التي شنت هجمات 7 أكتوبر الوحشية على إسرائيل، وذبحت أكثر من 1000 شخص بريء، بمن في ذلك 46 أمريكياً، بينما احتجزت 12 من مواطنينا كرهائن. لقد كان أمراً وحشياً، شيئاً لم يشهد العالم مثله من قبل.