ترامب يعلن بدء عمليات عسكرية كبرى ضد إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب مصور يوم السبت إن "الجيش الأمريكي بدأ عمليات قتالية كبرى" في إيران.
الضربات، التي قال ترامب إنها تهدف إلى تدمير الصواريخ الإيرانية وإبادة بحريتها، تأتي بعد تحذيرات أمريكية إسرائيلية متكررة بأنهم سيضربون إيران مرة أخرى إذا مضت قدمًا في برامجها النووية والصواريخ الباليستية.
وقال ترامب في مقطع فيديو شاركه على Truth Social: "لقد اتخذت إدارتي كل خطوة ممكنة لتقليل المخاطر على الأفراد الأمريكيين في المنطقة، ومع ذلك، ولا أقول هذا البيان باستخفاف، فإن النظام الإيراني يسعى للقتل".
"قد تُفقد أرواح الأبطال الأمريكيين الشجعان وقد تكون لدينا إصابات وهذا يحدث غالبًا في الحرب، لكننا نفعل هذا، ليس الآن. نحن نفعل هذا من أجل المستقبل، وهي مهمة نبيلة."
شاهد الفيديو أدناه:
فيما يلي البيان الكامل للرئيس مع إعلان الولايات المتحدة الحرب على إيران:
"إن هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني، وهو مجموعة شريرة من الناس القساة والفظيعين للغاية.
إن أنشطته التهديدية تعرّض الولايات المتحدة وقواتنا وقواعدنا في الخارج وحلفاءنا في جميع أنحاء العالم للخطر بشكل مباشر. فمنذ 47 عاماً، والنظام الإيراني يردد شعار 'الموت لأمريكا' ويشن حملة لا تنتهي من سفك الدماء والقتل الجماعي، مستهدفاً الولايات المتحدة وقواتنا والناس الأبرياء في العديد من البلدان.
كان من بين أولى أعمال النظام دعم الاستيلاء العنيف على السفارة الأمريكية في طهران، واحتجاز عشرات الرهائن الأمريكيين لمدة 444 يوماً. وفي عام 1983، نفذ وكلاء إيران تفجير ثكنات مشاة البحرية (المارينز) في بيروت الذي أسفر عن مقتل 241 من العسكريين الأمريكيين.
وفي عام 2000، كانوا يعلمون وربما تورطوا في الهجوم على المدمرة 'يو إس إس كول'. مات الكثيرون حينها.
لقد قتلت القوات الإيرانية وشوهت المئات من أفراد الخدمة الأمريكية في العراق. واستمر وكلاء النظام في شن هجمات لا حصر لها ضد القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وكذلك ضد السفن البحرية والتجارية الأمريكية في ممرات الشحن الدولية. لقد كان إرهاباً جماعياً ولن نتحمله بعد الآن.
من لبنان إلى اليمن ومن سوريا إلى العراق، قام النظام بتسليح وتدريب وتمويل ميليشيات إرهابية أغرقت الأرض بالدماء والأشلاء.
وكانت حماس، وكيلة إيران، هي التي شنت هجمات 7 أكتوبر الوحشية على إسرائيل، وذبحت أكثر من 1000 شخص بريء، بمن في ذلك 46 أمريكياً، بينما احتجزت 12 من مواطنينا كرهائن. لقد كان أمراً وحشياً، شيئاً لم يشهد العالم مثله من قبل.
إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وقد قتلت مؤخراً عشرات الآلاف من مواطنيها في الشوارع أثناء احتجاجهم. لقد كانت سياسة الولايات المتحدة دائماً، وخاصة إدارتي، هي أن هذا النظام الإرهابي لا يمكنه أبداً امتلاك سلاح نووي.
سأقولها مرة أخرى: لا يمكنهم أبداً امتلاك سلاح نووي.
هذا هو السبب في أننا، في عملية 'مطرقة منتصف الليل' (Midnight Hammer) في يونيو الماضي، دمرنا البرنامج النووي للنظام في فوردو ونطنز وأصفهان.
بعد ذلك الهجوم، حذرناهم من استئناف سعيهم الخبيث للحصول على أسلحة نووية، وسعينا مراراً وتكراراً لعقد صفقة. لقد حاولنا. أرادوا فعل ذلك، ثم لم يرغبوا في فعله مرة أخرى. أرادوا فعله، ثم لم يريدوا. لم يعرفوا ماذا كان يحدث؛ أرادوا فقط ممارسة الشر.
لكن إيران رفضت، تماماً كما فعلت لعقود وعقود. لقد رفضوا كل فرصة للتخلي عن طموحاتهم النووية، ولم نعد نستطيع تحمل ذلك.
وبدلاً من ذلك، حاولوا إعادة بناء برنامجهم النووي والاستمرار في تطوير صواريخ طويلة المدى يمكنها الآن تهديد أصدقائنا وحلفائنا المقربين جداً في أوروبا، وقواتنا المتمركزة في الخارج، ويمكن أن تصل قريباً إلى الوطن الأمريكي.
تخيلوا مدى جرأة هذا النظام إذا امتلك بالفعل أسلحة نووية كوسيلة لإيصال رسالته.
لهذه الأسباب، تقوم القوات المسلحة للولايات المتحدة بعملية ضخمة ومستمرة لمنع هذه الديكتاتورية الشريرة والمتطرفة من تهديد أمريكا ومصالح أمننا القومي الأساسية.
سوف ندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض. سيتم محوها تماماً مرة أخرى.
سوف نبيد بحريتهم. سوف نضمن أن الوكلاء الإرهابيين في المنطقة لم يعد بإمكانهم زعزعة استقرار المنطقة أو العالم ومهاجمة قواتنا، ولم يعد بإمكانهم استخدام عبواتهم الناسفة أو القنابل المزروعة على جوانب الطرق كما تسمى أحياناً، والتي تسببت في إصابة وقتل الآلاف والآلاف من الناس، بما في ذلك العديد من الأمريكيين.
وسنضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي. إنها رسالة بسيطة للغاية: لن يمتلكوا أبداً سلاحاً نووياً.
سيتعلم هذا النظام قريباً أنه لا ينبغي لأحد أن يتحدى قوة وعظمة القوات المسلحة للولايات المتحدة. لقد قمت ببناء وإعادة بناء جيشنا في إدارتي الأولى، ولا يوجد جيش على وجه الأرض يقترب حتى من قوته أو شدته أو تطوره.
لقد اتخذت إدارتي كل خطوة ممكنة لتقليل المخاطر على الأفراد الأمريكيين في المنطقة. ومع ذلك، وأنا لا أدلي بهذا التصريح بخفة، فإن النظام الإيراني يسعى للقتل. قد تُفقد أرواح أبطال أمريكيين شجعان وقد يسقط لدينا ضحايا.
هذا يحدث غالباً في الحروب. لكننا نفعل ذلك ليس من أجل الآن، بل من أجل المستقبل. وهي مهمة نبيلة.
نصلي من أجل كل فرد من أفراد الخدمة وهم يخاطرون بحياتهم بتفانٍ لضمان ألا يتعرض الأمريكيون وأطفالنا أبدًا للتهديد من قبل إيران المسلحة نوويًا.
نسأل الله أن يحمي جميع أبطالنا في طريق الخطر'. ونثق أنه بمساعدته، سينتصر رجال ونساء القوات المسلحة. لدينا الأفضل في العالم وسينتصرون.
إلى أفراد الحرس الثوري الإسلامي والقوات المسلحة وجميع أفراد الشرطة، أقول الليلة إنه يجب عليكم إلقاء أسلحتكم والحصول على حصانة كاملة أو في المقابل مواجهة موت محقق.
لذا ألقوا أسلحتكم، ستعاملون بإنصاف مع حصانة كاملة أو ستواجهون موتًا محققًا.
أخيرًا، إلى الشعب الإيراني العظيم والفخور، أقول الليلة إن ساعة حريتكم قد حانت. ابقوا في الملاجئ. لا' تغادروا منازلكم. إنه' خطير جدًا في الخارج. ستتساقط القنابل في كل مكان.
عندما ننتهي، استولوا على حكومتكم. ستكون لكم لتأخذوها. ربما ستكون هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال.
لسنوات عديدة، طلبتم مساعدة أمريكا'، لكنكم لم تحصلوا عليها أبدًا. لم يكن أي رئيس مستعدًا لفعل ما أنا مستعد لفعله الليلة.
الآن لديكم رئيس يمنحكم ما تريدون. لذا دعونا' نرى كيف تستجيبون.
أمريكا تدعمكم بقوة ساحقة وقوة مدمرة.
الآن هو الوقت المناسب للسيطرة على مصيرك وإطلاق العنان للمستقبل المزدهر والمجيد الذي هو في متناول يدك.
هذه هي لحظة العمل. لا تدعها تفوت.
بارك الله في الرجال والنساء الشجعان في القوات المسلحة الأمريكية'.
بارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية.
بارك الله فيكم جميعاً.
شكراً لكم."