عالم
ترامب يعلن اتفاقاً تجارياً تاريخياً مع الهند "يدخل حيز التنفيذ فوراً"
مودي يوافق على تصفير الرسوم الجمركية ووقف استيراد النفط الروسي مقابل خفض التعريفات الأمريكية.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند يدخل "حيز التنفيذ فوراً"، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
بموجب هذا الاتفاق، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المتبادلة على الهند من 25% إلى 18%. وأضاف ترامب أن الهند ستمضي أيضاً في خفض "عوارضها الجمركية وغير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة لتصل إلى الصفر".
كما أشار ترامب إلى أن مودي وافق على "التوقف عن شراء النفط الروسي، وشراء كميات أكبر بكثير من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا".