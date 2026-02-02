ترامب يعلن اتفاقاً تجارياً تاريخياً مع الهند "يدخل حيز التنفيذ فوراً"

بموجب هذا الاتفاق، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المتبادلة على الهند من 25% إلى 18%. وأضاف ترامب أن الهند ستمضي أيضاً في خفض "عوارضها الجمركية وغير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة لتصل إلى الصفر".