ترامب يصف قاتل كيرك "بالحيوان"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحضر جنازة تشارلي كيرك، الناشط اليميني الذي قُتل بالرصاص خلال تجمع جماهيري في جامعة يوتا فالي يوم الأربعاء.
وفي محادثة مع الصحفيين في البيت الأبيض، وصف ترامب قاتل كيرك بأنه "حيوان كامل"، بينما أشار إلى كيرك نفسه بأنه "رجل عظيم، وعظيم في كل شيء".
وفي مقطع فيديو نشرته شبكة CNN، قال الرئيس الأمريكي إنه "قلق للغاية على البلاد".
قال ترامب للصحفيين: "لدينا بلد عظيم حقًا. لدينا مجموعة يسارية متطرفة من المجانين. مجرد مجانين تمامًا. وسنعمل على حل هذه المشكلة".
كما أكد أنه تحدث إلى إريكا، زوجة كيرك، بعد إطلاق النار. في غضون ذلك، تساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى انتقائية الرئيس الأمريكي في حضور الجنازات.
"هل حضر جنازة أي من ضحايا إطلاق النار في المدارس البالغ عددها 47 هذا العام؟"، قال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال آخر: "إنه لم يتصل حتى هاتفياً لتقديم تعازيه عندما حدث ذلك في مينيسوتا".
بعد مقتل كيرك، الذي كان حليفًا مقربًا لترامب، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيمنح كيرك بعد وفاته وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في البلاد.
وأمر ترامب أيضًا بتنكيس الأعلام حتى 14 سبتمبر فوق المباني الفيدرالية والمواقع العسكرية والمحطات البحرية والسفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.