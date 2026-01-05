ترامب يشعل الساحة الدولية بعملية "فنزويلا" ويهدد قادة العالم

ويوم الأحد، قال ترامب إن النظام سيتعرض "لضربة قوية جداً" من قبل الولايات المتحدة إذا قُتل المزيد من المتظاهرين. وصرح للصحفيين: "نحن نراقب الأمر عن كثب. إذا بدؤوا في قتل الناس كما فعلوا في الماضي، أعتقد أنهم سيتعرضون لضربة قوية جداً من الولايات المتحدة"، دون الخوض في التفاصيل. يأتي ذلك بعد أن هدد ترامب يوم الجمعة بالفعل بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا واجهوا العنف، قائلاً: "نحن في حالة تأهب وجاهزون للتحرك"، دون تحديد الإجراءات التي كان يدرسها. وأثار هذا التحذير تهديدات بالانتقام ضد القوات الأمريكية في المنطقة من قبل كبار المسؤولين الإيرانيين، حيث قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إن إيران "لن تخضع للعدو".