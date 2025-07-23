ترامب يزعم توقيفه حرب الهند وباكستان رغم نفي نيودلهي وجود وساطة أمريكية

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا أنه "أوقف الحرب" بين الهند وباكستان، والتي كان من المحتمل أن تتحول إلى حرب نووية. وفي حفل استقبال في البيت الأبيض مع أعضاء الكونغرس يوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز، قال ترامب إن الصراع بين البلدين كان سيتصاعد أكثر لو لم يتدخل شخصيًا.

أوقفنا الحروب بين الهند وباكستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا... أسقطوا خمس طائرات، وكان الوضع متوترًا. اتصلتُ بهم وقلتُ لهم: "اسمعوا، لا مزيد من التجارة. إذا فعلتم هذا، فلن تكونوا بخير... كلاهما دولتان نوويتان قويتان، وكان ذلك سيحدث، ومن يدري إلى أين كان سينتهي الأمر. وأوقفتُ ذلك".

سبق لترامب أن أدلى بادعاءات مماثلة. ففي الأسبوع الماضي، أثناء إلقائه كلمة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في البيت الأبيض، قال إن خمس طائرات أُسقطت خلال الأعمال العدائية بين الهند وباكستان، والتي اندلعت بعد هجوم شنه مسلحون في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير في أبريل/نيسان.

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قال: "كانت هناك الهند وباكستان، وكان هناك... في الواقع، كانت الطائرات تُسقط جوًا. خمس، خمس، أربع، أو خمس. لكنني أعتقد أن خمس طائرات أُسقطت بالفعل. كان الوضع يزداد سوءًا، أليس كذلك؟"

ومع ذلك، لم يُحدد أي طائرات تابعة للجانب الذي كان يشير إليه. وكانت باكستان قد زعمت إسقاط خمس طائرات هندية في اشتباك جوي. كما زعمت الهند إسقاط "بضع طائرات" باكستانية.

زعم ترامب مرارًا وتكرارًا أنه المسؤول عن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، الذي أعلنه على مواقع التواصل الاجتماعي في 10 مايو/أيار، بعد أن أجرت واشنطن محادثات مع الجانبين. ورفضت الهند ادعاءات ترامب بأن وقف إطلاق النار جاء نتيجة تدخله وتهديداته بقطع المحادثات التجارية.

وكان موقف الهند هو أن نيودلهي وإسلام آباد يجب أن تحلا مشاكلهما بشكل مباشر ودون أي تدخل خارجي.