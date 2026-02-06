ترامب يدعو الفلبين للانضمام إلى "مجلس السلام" لإعادة إعمار غزة

وبحسب ما ورد، أرسل ترامب رسائل دعوة في مطلع هذا العام إلى أكثر من 60 دولة للانضمام إلى الكيان الذي أنشأه، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في سبتمبر من العام الماضي عندما كشف عن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.