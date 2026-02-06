ترامب يدعو الفلبين للانضمام إلى "مجلس السلام" لإعادة إعمار غزة

أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أرسل رسالة شخصية موجهة إلى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، يدعوه فيها ليكون عضواً في "مجلس السلام" الذي سيشرف على إعادة إعمار غزة، حسبما كشف المبعوث الفلبيني لدى الولايات المتحدة.
وقال السفير الفلبيني لدى الولايات المتحدة، خوسيه مانويل روموالديز، إن حكومة ماركوس "لا تزال تدرس نوع الالتزام المطلوب من الفلبين".
وصرح روموالديز للصحفيين على هامش إطلاق شعار تذكاري للذكرى الثمانين للعلاقات الأمريكية الفلبينية في مدينة باساي: "بالطبع، علينا أن نعرف كيف يمكننا تقديم المساعدة. لقد كنا دائماً مع إيجاد وسيلة للمساهمة في أي نوع من جهود السلام".
وبحسب ما ورد، أرسل ترامب رسائل دعوة في مطلع هذا العام إلى أكثر من 60 دولة للانضمام إلى الكيان الذي أنشأه، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في سبتمبر من العام الماضي عندما كشف عن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.
إليك قائمة بالدول التي قبلت ورفضت الدعوات للانضمام إلى "مجلس السلام".
وقال روموالديز إنه لا يوجد موعد نهائي محدد يتوقع فيه رد الفلبين، لكنه أشار إلى أن البلاد "ستتمكن على الأرجح من تقديم التزام في غضون الأسبوعين المقبلين".
وأشار قائلاً: "إذا كان هذا شيئاً يمكن للفلبين أن تكون جزءاً منه، فمن المرجح جداً أن نقبل الدعوة"، وأضاف: "نحن ننظر في الزوايا التي يمكننا المساعدة من خلالها".
كما أوضح المبعوث للصحفيين الفلبينيين أن المساهمة المبلغ عنها بقيمة مليار دولار (3.57 مليار درهم) "هي فقط لأولئك الذين يسعون للحصول على عضوية دائمة".
وأضاف روموالديز: "لقد تمت دعوتنا، ربما لنكون جزءاً منه. ربما يمكننا المساهمة بمواردنا البشرية أو شيء من هذا القبيل، لكنني لا أعتقد أننا نستطيع تحمل دفع أي مبلغ من المال في الوقت الحالي".
ومن المتوقع أن يوفر "مجلس السلام" إشرافاً استراتيجياً وحشداً للموارد الدولية في غزة. وفي جنوب شرق آسيا، تعد إندونيسيا وفيتنام فقط جزءاً من هذا الكيان.