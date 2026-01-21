ترامب يجدد مطالبته بالاستحواذ على "جرينلاند" في خطاب متشدد بدافوس

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء محادثات فورية بشأن الاستحواذ على جرينلاند في خطاب متشدد ألقاه في دافوس يوم الأربعاء، لكنه قال إنه بينما تمتلك الولايات المتحدة "قوة لا يمكن إيقافها"، فإنها لن تستخدمها لانتزاع الجزيرة القطبية من الدنمارك.
سيطر سعي ترامب للسيطرة على جرينلاند، والتي قال إنها ضرورية للأمن القومي والدولي، على خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي مع عودته إليه للمرة الأولى منذ ست سنوات.
"إن الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على حماية هذه الكتلة العملاقة من الأرض، هذه القطعة العملاقة من الجليد،" كما قال ترامب أمام جمهور غفير من القادة السياسيين ورجال الأعمال العالميين في منتجع التزلج السويسري الذين اصطفوا لأكثر من ساعة للاستماع إليه.
"هذا هو السبب في أنني أسعى لإجراء مفاوضات فورية لمناقشة استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند مرة أخرى."
وقال إن الدنمارك لديها "خيار"، "يمكنكم أن تقولوا نعم، وسنكون ممتنين للغاية. أو يمكنكم أن تقولوا لا وسوف نتذكر ذلك. إن أمريكا القوية والآمنة تعني حلف شمال أطلسي (ناتو) قوياً."
لكن ترامب بدا مستبعداً التهديد بالعمل العسكري ضد الدنمارك، العضو الزميل في حلف الناتو، والتي وصفها بأنها "غير ممتنة" وهو الأمر الذي هدد بتمزيق التحالف عبر الأطلسي.
وقال ترامب: "ربما لن نحصل على أي شيء ما لم أقرر استخدام قوة وبطش مفرطين حيث سنكون، بصراحة، لا يمكن إيقافنا، لكني لن أفعل ذلك،" مضيفاً أن هذا ربما كان "أكبر تصريح أدليت به."
"لست مضطراً لاستخدام القوة. لا أريد استخدام القوة. لن أستخدم القوة."
ومع ذلك، هاجم ترامب أوروبا على جبهات متعددة من جرينلاند إلى الرسوم الجمركية والاقتصاد، قائلاً إنها "لا تسير في الاتجاه الصحيح".