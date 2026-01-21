ترامب يجدد مطالبته بالاستحواذ على "جرينلاند" في خطاب متشدد بدافوس

وقال ترامب: "ربما لن نحصل على أي شيء ما لم أقرر استخدام قوة وبطش مفرطين حيث سنكون، بصراحة، لا يمكن إيقافنا، لكني لن أفعل ذلك،" مضيفاً أن هذا ربما كان "أكبر تصريح أدليت به."