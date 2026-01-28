ترامب يجدد تهديداته العسكرية لإيران: "الوقت ينفد" لإبرام اتفاق نووي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تهديداته بمهاجمة إيران، قائلاً إن "الوقت ينفد" لإبرام اتفاق بشأن الأسلحة النووية، وذلك بعد أن رفضت طهران إجراء محادثات.
وقال الزعيم الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نأمل أن تأتي إيران بسرعة إلى 'طاولة المفاوضات' وتتفاوض على صفقة عادلة ومنصفة لا أسلحة نووية، صفقة تكون جيدة لجميع الأطراف. الوقت ينفد"، مشيراً إلى أن "أسطولاً ضخماً يتجه نحو إيران".
"وكما أخبرت إيران من قبل، اعقدوا صفقة! لم يفعلوا ذلك، فكانت 'عملية مطرقة منتصف الليل'، وهي دمار كبير لإيران. الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير!"
وجاء تصعيد التهديدات بعد أن صرح وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده لن تأتي إلى طاولة المفاوضات تحت ظلال العمل العسكري. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي في تصريحات متلفزة يوم الأربعاء: "إن ممارسة الدبلوماسية من خلال التهديد العسكري لا يمكن أن تكون فعالة أو مفيدة. إذا أرادوا للمفاوضات أن تتبلور، فعليهم بالتأكيد تنحية التهديدات والمطالب المفرطة وطرح القضايا غير المنطقية جانباً".
وقد ترك ترامب مراراً وتكراراً خيار العمل العسكري الجديد ضد إيران مفتوحاً، بعد أن دعمت واشنطن وانضمت إلى حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي، والتي كانت تهدف إلى تقويض البرامج النووية والصاروخية الباليستية الإيرانية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، هدد بضرب إيران بسبب حملتها القمعية الدامية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة. لكن احتمالات القيام بعمل أمريكي فوري بدت وكأنها تتراجع في الأيام الأخيرة، مع إصرار الجانبين على إعطاء فرصة للدبلوماسية.
ومع وجود مجموعة هجومية بحرية أمريكية تقودها حاملة طائرات تتربص في المنطقة، تواصل كبار المسؤولين الإيرانيين أيضاً مع دول عربية رئيسية عبر دبلوماسية تجري خلف الكواليس لحشد الدعم.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مجموعة هجومية بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وصلت الآن إلى مياه الشرق الأوسط، دون الكشف عن موقعها الدقيق.