ترامب يجدد تهديداته العسكرية لإيران: "الوقت ينفد" لإبرام اتفاق نووي

وجاء تصعيد التهديدات بعد أن صرح وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده لن تأتي إلى طاولة المفاوضات تحت ظلال العمل العسكري. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي في تصريحات متلفزة يوم الأربعاء: "إن ممارسة الدبلوماسية من خلال التهديد العسكري لا يمكن أن تكون فعالة أو مفيدة. إذا أرادوا للمفاوضات أن تتبلور، فعليهم بالتأكيد تنحية التهديدات والمطالب المفرطة وطرح القضايا غير المنطقية جانباً".