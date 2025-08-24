ترامب يثير الجدل : يرفع كأس العالم ويمازح "الفيفا"

قال إنفانتينو، مخاطبًا الحضور في المكتب البيضاوي، إن آخر من رفع الكأس كان الأرجنتيني ليونيل ميسي. وبينما كان ترامب يحمل الكأس الذهبية، قال مازحًا: "هل يمكنني الاحتفاظ بها؟".