ترامب يثير الجدل : يرفع كأس العالم ويمازح "الفيفا"

في الثاني والعشرين من أغسطس/آب، أحضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو معه كأس العالم إلى المكتب البيضاوي.
قال في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت: "لا يُمسّها إلا رؤساء الدول والفائزون". وأضاف إنفانتينو، أثناء تسليمه الكأس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها "للفائزين فقط".
قال إنفانتينو، مخاطبًا الحضور في المكتب البيضاوي، إن آخر من رفع الكأس كان الأرجنتيني ليونيل ميسي. وبينما كان ترامب يحمل الكأس الذهبية، قال مازحًا: "هل يمكنني الاحتفاظ بها؟".
في حوارٍ ساخرٍ انتشر على نطاقٍ واسع على منصة إيلون ماسك "إكس"، مضى ترامب قائلاً: "لن نُعيدها". ثم اقترح أن يُعلّق الكأس على الحائط أمامه، مما أثار ضحكات الحاضرين في المكتب البيضاوي. شاهد الفيديو أدناه:
أعلن ترامب يوم الجمعة أن المقر الرئيسي لكأس العالم 2026 سيكون في مركز كينيدي. ويشرف على مشروع تجديد في الموقع بتكلفة 257 مليون دولار، ووصفه بأنه ركيزة أساسية من ركائز احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ 250 لتأسيسها العام المقبل، والتي تتزامن مع كأس العالم.
ستُقام بطولة كأس العالم 2026، وهي الأولى التي تضم 48 فريقًا و104 مباريات، بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وأشار ترامب إلى أن البطولة ستُدرّ أكثر من 30 مليار دولار على الاقتصاد الأمريكي، وستوفر أكثر من 185 ألف وظيفة.