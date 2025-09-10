ترامب ومودي يبحثان إنهاء الخلافات التجارية والتوصل لاتفاق قريب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن إدارته تواصل المفاوضات لمعالجة الحواجز التجارية مع الهند، مضيفاً أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مما يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من الخلافات. وفي تحول ملحوظ في لهجته، قال ترامب إنه يتطلع للحديث مع مودي في "الأسابيع المقبلة"، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إبرام اتفاق تجاري. وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا واثق تماماً أنه لن تكون هناك أية صعوبة في التوصل إلى خاتمة ناجحة لكلا بلدينا العظيمين".
ورد مودي بالتفاؤل ذاته في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، قائلاً إن واشنطن ونيودلهي "صديقان مقرّبان وشريكان طبيعيان".
وأضاف أن فرق العمل من كلا البلدين تعمل لإنهاء المناقشات التجارية في أقرب وقت ممكن.
وقال مودي: "أتطلع أنا أيضاً إلى التحدث مع الرئيس ترامب. وسنعمل معاً لضمان مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لكلا شعبينا".
وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن الهند عرضت خفض التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية إلى الصفر، لكنه أضاف أن هذا الاقتراح جاء متأخراً، وكان ينبغي على الدولة الآسيوية الجنوبية أن تخفض رسومها منذ سنوات.
وجاءت رسالة ترامب الأكثر تفاؤلاً بعد أشهر من المفاوضات المتذبذبة التي أضعفت العلاقات الأمريكية-الهندية. وحذّر المستشار الاقتصادي الرئيسي للهند هذا الأسبوع من أن التعريفات الجمركية البالغة 50% التي فرضها ترامب على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة قد تقلّص نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للهند هذا العام.
وكان ترامب قد وعد على مدى أشهر بأن الجانبين قريبان من إبرام صفقة تجارية، لكنه بعد ذلك ضاعف الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الهندية إلى 50 %، مما أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تعززت خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك فترة ولاية ترامب الأولى. وقد فرض ترامب الرسوم الأعلى على الهند بعد أن رفضت نيودلهي التوقف عن شراء النفط الروسي متحدية جهوده لإنهاء حرب موسكو في أوكرانيا.
وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الثلاثاء أن ترامب كان يضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم بنسبة 100% على الواردات القادمة من الهند والصين.
وبلغ إجمالي التجارة الثنائية للسلع بين الولايات المتحدة والهند 129 مليار دولار في عام 2024، مع عجز تجاري أمريكي قدره 45.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.