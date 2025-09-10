ترامب ومودي يبحثان إنهاء الخلافات التجارية والتوصل لاتفاق قريب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن إدارته تواصل المفاوضات لمعالجة الحواجز التجارية مع الهند، مضيفاً أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مما يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من الخلافات. وفي تحول ملحوظ في لهجته، قال ترامب إنه يتطلع للحديث مع مودي في "الأسابيع المقبلة"، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إبرام اتفاق تجاري. وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا واثق تماماً أنه لن تكون هناك أية صعوبة في التوصل إلى خاتمة ناجحة لكلا بلدينا العظيمين".