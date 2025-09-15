ترامب: مرتكب جريمة الهندي سيُتهم بالقتل من الدرجة الأولى

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جريمة القتل البشعة التي ذهب ضحيتها رجل هندي في دالاس مؤخرا، قائلا إن القاتل سيُتهم بالقتل من الدرجة الأولى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت القنصلية الهندية في هيوستن إن مواطنا هنديا، تشاندرا ناجامالايا، "قُتل بوحشية في مكان عمله في دالاس، تكساس".