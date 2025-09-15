ترامب: مرتكب جريمة الهندي سيُتهم بالقتل من الدرجة الأولى

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جريمة القتل البشعة التي ذهب ضحيتها رجل هندي في دالاس مؤخرا، قائلا إن القاتل سيُتهم بالقتل من الدرجة الأولى.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت القنصلية الهندية في هيوستن إن مواطنا هنديا، تشاندرا ناجامالايا، "قُتل بوحشية في مكان عمله في دالاس، تكساس".
وفقًا لتقارير إعلامية، نقلًا عن إفادة اعتقال، طُعن تشاندرا وقُطع رأسه بساطور في الفندق الذي يعمل فيه. اقرأ المزيد عن تفاصيل الجريمة في هذا التقرير. تقرير صحيفة الخليج تايمز .
وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أشاد ترامب بتشاندرا، قائلا إنه "شخص يحظى بالاحترام في دالاس، تكساس".
يتمسك ترامب بموقف حازم ومتشدد تجاه الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا على التطبيق الصارم للقانون وتأمين الحدود. ويصر على أن من يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير شرعي لا ينبغي أن يُمنحوا وضعًا قانونيًا أو جنسية، ويجب عليهم العودة إلى ديارهم.
ثم أعطى الرئيس الأمريكي مزيدًا من المعلومات حول مرتكب الجريمة، وصرح بأنه "أجنبي غير شرعي من كوبا لم يكن ينبغي له أبدًا أن يكون في بلادنا".
وقال ترامب إن المشتبه به، الذي تم تحديده على أنه يوردانيس كوبوس مارتينيز البالغ من العمر 37 عامًا، تم اعتقاله سابقًا في الولايات المتحدة "لارتكابه جرائم مروعة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال، وسرقة السيارات الكبرى، والاحتجاز غير القانوني".
وكما كان متوقعا، انتهز ترامب الفرصة لإلقاء اللوم على الإدارة الأميركية السابقة برئاسة جو بايدن، مدعيا أنها أطلقت سراح كوبوس مارتينيز "لأن كوبا لم تكن تريد مثل هذا الشخص الشرير في بلادها".
وأضاف: "اطمئنوا، لقد انتهى زمن التساهل مع هؤلاء المجرمين المهاجرين غير الشرعيين تحت إشرافي!"