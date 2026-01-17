ترامب: لم يقنعني أحد.. إيران "ألغت الإعدامات" فأوقفت الضربة

قال إن إيران كانت قد حددت "800 عملية إعدام" تم "إلغاؤها". كانت الدولة الشرق أوسطية تعتزم إعدام بعض المتظاهرين الذين شاركوا في المظاهرات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد في الأسابيع القليلة الماضية.