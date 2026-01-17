ترامب: لم يقنعني أحد.. إيران "ألغت الإعدامات" فأوقفت الضربة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "أقنع نفسه" بعدم ضرب إيران، نافيًا أن تكون المحادثات مع مسؤولين عرب أو إسرائيليين قد أثرت على قراره.
أثناء حديثه للصحافة في حديقة البيت الأبيض يوم الجمعة، قال ترامب: "لم يقنعني أحد، لقد أقنعت نفسي". ومع ذلك، كان لعدم "إعدام إيران لأي شخص" "تأثير كبير".
قال إن إيران كانت قد حددت "800 عملية إعدام" تم "إلغاؤها". كانت الدولة الشرق أوسطية تعتزم إعدام بعض المتظاهرين الذين شاركوا في المظاهرات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد في الأسابيع القليلة الماضية.
هدد ترامب مرارًا وتكرارًا بعمل عسكري ضد إيران على مدى الأسبوعين الماضيين لمساعدة المحتجين، حيث تقول جماعات حقوق الإنسان إن القوات الإيرانية قتلت آلاف الأشخاص.
ظهرت تقارير يوم الخميس تفيد بأن المملكة العربية السعودية وقطر وعمان قادت "جهدًا دبلوماسيًا طويلًا ومحمومًا في اللحظات الأخيرة لإقناع الرئيس ترامب بمنح إيران فرصة لإظهار حسن النية".
أثارت المخاوف الاقتصادية المظاهرات التي بدأت بإغلاق في سوق طهران في 28 ديسمبر. وتصاعدت ببطء إلى حركة جماهيرية طالبت بإزالة النظام الديني الذي حكم إيران منذ ثورة 1979.
منذ ذلك الحين، قُتل آلاف الأشخاص - تقدر جماعات حقوق الإنسان عددهم بين 5000 و 20000 - على يد قوات الأمن.