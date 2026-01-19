ترامب للدنمارك: زمن الانتظار انتهى.."غرينلاند" ستكون أمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن الدنمارك لم تتمكن من فعل أي شيء لإبعاد "التهديد الروسي" عن غرينلاند، وأضاف: "الآن حان الوقت، والأمر سيُنجز!!!".1

وكتب ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الذي يملكه "تروث سوشيال" (Truth Social): "لطالما أخبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدنمارك، لمدة 20 عاماً، بأنه (يجب عليكم إبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند). ولسوء الحظ، لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك".

ولم يرد البيت الأبيض، ولا الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي، ولا وزارة الخارجية الدنماركية، على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وقد أصر ترامب مراراً وتكراراً على أنه لن يرضى بأقل من ملكية غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك. في المقابل، شدد قادة الدنمارك وغرينلاند على أن الجزيرة ليست للبيع ولا ترغب في أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة.

وتعهد ترامب يوم السبت بفرض موجة من الرسوم الجمركية المتصاعدة على الحلفاء الأوروبيين إلى حين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.

وقال ترامب إن التواجد المتزايد لكل من الصين وروسيا يجعل من غرينلاند منطقة حيوية لمصالح الأمن القومي الأمريكي. ومن جهتهم، أشار المسؤولون الدنماركيون والأوروبيون إلى أن غرينلاند مشمولة بالفعل بميثاق الأمن الجماعي التابع لحلف "الناتو".