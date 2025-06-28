ترامب لخامنئي: "أنقذتك من موت مهين" ويتوعد إيران بضربات جديدة ويرفض رفع العقوبات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، يوم الجمعة، وتراجع عن خطط رفع العقوبات عن إيران، وصرح بأنه سيعاود قصف إيران إذا ما استمرت طهران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مقلقة.1

جاء رد فعل ترامب صارمًا على أول تصريحات لخامنئي بعد صراع استمر 12 يومًا مع إسرائيل، انتهى عندما شنت الولايات المتحدة غارات قصف في نهاية الأسبوع الماضي استهدفت مواقع نووية إيرانية.

قال خامنئي إن إيران "صفعت أمريكا على وجهها" بشن هجوم على قاعدة أمريكية رئيسية في قطر بعد الغارات الجوية الأمريكية. وأضاف خامنئي أن إيران "لن تستسلم أبدًا".

ترامب: "أنقذت حياته من موت بشع"

صرح ترامب بأنه أنقذ حياة خامنئي. وقد ذكر مسؤولون أمريكيون لرويترز في 15 يونيو أن ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) ضد خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "بلاده دُمرت، ومواقع نووية شريرة له دُمرت بالكامل، وكنت أعرف تمامًا أين كان يختبئ، ولن أسمح لإسرائيل، أو للقوات المسلحة الأمريكية، التي تعد الأقوى والأعظم في العالم، بإنهاء حياته".

وأضاف: "أنقذته من موت قبيح ومهين للغاية".

يمكنكم الاطلاع على منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي هنا: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114756430889057942

وقالت إيران إن أي اتفاق نووي محتمل مشروط بإنهاء الولايات المتحدة "نبرتها غير المحترمة" تجاه المرشد الأعلى.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة X في الساعات الأولى من صباح السبت: "إذا كان الرئيس ترامب جادًا في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فعليه أن ينحي جانبًا النبرة غير المحترمة وغير المقبولة تجاه المرشد الأعلى الإيراني، آية الله العظمى خامنئي، وأن يتوقف عن إيذاء ملايين من متابعيه المخلصين".

عقوبات وتفتيش نووي

قال ترامب أيضًا إنه كان يعمل في الأيام الأخيرة على احتمال رفع العقوبات عن إيران لمنحها فرصة للتعافي السريع. وأفاد بأنه تخلى الآن عن هذا الجهد.

وأضاف: "أتلقى بيانًا مليئًا بالغضب والكراهية والاشمئزاز، فتوقفت فورًا عن جميع الأعمال المتعلقة برفع العقوبات، والمزيد".

لم يستبعد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، مهاجمة إيران مرة أخرى، عندما سئل عن إمكانية شن قصف جديد على المواقع النووية الإيرانية إذا لزم الأمر في مرحلة ما.

وأجاب: "بالتأكيد، بلا شك، قطعاً".

وقال ترامب إنه يود أن يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية – هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة – أو أي مصدر موثوق آخر من تفتيش المواقع النووية الإيرانية بعد قصفها نهاية الأسبوع الماضي.

ورفض ترامب أي إيحاء بأن الأضرار التي لحقت بالمواقع لم تكن بالعمق الذي ذكره.

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد صرح يوم الأربعاء أن ضمان استئناف عمليات تفتيش الوكالة هو أولويته القصوى، حيث لم يتم إجراء أي منها منذ أن بدأت إسرائيل القصف في 13 يونيو.

ومع ذلك، وافق البرلمان الإيراني يوم الأربعاء على خطوات لتعليق مثل هذه التفتيشات. وأشار عراقجي يوم الجمعة إلى أن طهران قد ترفض أي طلب من رئيس الوكالة لزيارات المواقع النووية الإيرانية.

وقال ترامب إن إيران ما زالت ترغب في عقد اجتماع حول المضي قدمًا. وكان البيت الأبيض قد صرح يوم الخميس أنه لم يتم تحديد موعد لأي اجتماع بين الولايات المتحدة ووفد إيراني حتى الآن.