ترامب: تهديد الرسوم الجمركية بنسبة 200% أجبر الهند وباكستان على وقف إطلاق النار

خلال خطابه في الاجتماع الأول لمجلس السلام في 19 فبراير، ناقش الرئيس الأمريكي ترامب التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان.

وقال إنه التقط صحيفة ليرى ما كان يحدث بين البلدين مع تفاقم الوضع.

"كانوا يتقاتلون بشدة،" قال. "ثم ازداد الأمر سوءًا وسوءًا؛ أُسقطت العديد من الطائرات. كان الأمر حربًا شاملة."

وتابع ترامب: "اتصلت بهم، 'اسمعوا، لن أبرم صفقات تجارية معكم أيها الاثنان إذا لم تحلوا هذا الأمر.'" في البداية، قاومت الدولتان. "قالوا لا، لا، لا، لا. إنهم يقومون بالكثير من الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة،" تذكر ترامب. "لقد تراجعوا قليلاً، وتوصلنا إلى اتفاق."

وأضاف: "قلت لهم إنني سأفرض رسومًا جمركية بنسبة 200% على كل من بلديهما. وهذا في الأساس لا يسمح لهما بممارسة أي عمل تجاري."

في النهاية، قال ترامب: "قال أحدهما لا، لا؛ كلاهما أراد القتال، ولكن عندما تعلق الأمر بالمال، عندما تعلق الأمر بخسارة الكثير من المال، قالوا إننا لا نريد القتال. وقد حللنا تلك الصفقة."