ترامب: تهديد الرسوم الجمركية بنسبة 200% أجبر الهند وباكستان على وقف إطلاق النار

خلال خطابه في الاجتماع الأول لمجلس السلام في 19 فبراير، ناقش الرئيس الأمريكي ترامب التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان.
وقال إنه التقط صحيفة ليرى ما كان يحدث بين البلدين مع تفاقم الوضع.
"كانوا يتقاتلون بشدة،" قال. "ثم ازداد الأمر سوءًا وسوءًا؛ أُسقطت العديد من الطائرات. كان الأمر حربًا شاملة."
وتابع ترامب: "اتصلت بهم، 'اسمعوا، لن أبرم صفقات تجارية معكم أيها الاثنان إذا لم تحلوا هذا الأمر.'" في البداية، قاومت الدولتان. "قالوا لا، لا، لا، لا. إنهم يقومون بالكثير من الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة،" تذكر ترامب. "لقد تراجعوا قليلاً، وتوصلنا إلى اتفاق."
وأضاف: "قلت لهم إنني سأفرض رسومًا جمركية بنسبة 200% على كل من بلديهما. وهذا في الأساس لا يسمح لهما بممارسة أي عمل تجاري."
في النهاية، قال ترامب: "قال أحدهما لا، لا؛ كلاهما أراد القتال، ولكن عندما تعلق الأمر بالمال، عندما تعلق الأمر بخسارة الكثير من المال، قالوا إننا لا نريد القتال. وقد حللنا تلك الصفقة."
شاهد ترامب وهو يتحدث عن ذلك:
كان ترامب يشير إلى ذروة التوترات بين باكستان والهند في مايو 2025.
في 7 مايو، أطلقت الهند 'عملية السندور'، مستهدفة تسعة مواقع في باكستان زعمت أنها مرتبطة بالبنية التحتية الإرهابية. جاءت العملية ردًا على هجوم مسلح في 22 أبريل في باهالجام، جامو & كشمير، أسفر عن مقتل 26 شخصًا؛ ألقت الهند اللوم على باكستان، على الرغم من أن باكستان نفت أي تورط.
ورداً على ذلك، قصفت باكستان عدة قواعد عسكرية هندية، بما في ذلك موقع لتخزين الصواريخ، في 10 مايو.
تبادلت الدولتان القصف وإطلاق الصواريخ، مما أثار قلقًا محليًا ودوليًا.
بعد أربعة أيام من تصاعد الصراع، توسط دونالد ترامب في “وقف إطلاق نار كامل وفوري".
ادعت كلتا الدولتين تحقيق أهدافهما فيما أصبح أسوأ مواجهة لهما منذ عام 1999، دون الاعتراف بخسائر كبيرة.
مجلس السلام هو مؤسسة ترامب' الجديدة التي تركز على التقدم في غزة ولكن طموحاتها تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير. اجتمع "مجلس السلام" بعد أن تفاوضت إدارة ترامب، بالتعاون مع قطر ومصر، على وقف إطلاق نار في أكتوبر لوقف عامين من الحرب المدمرة في غزة.
قال ترامب في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الخاص به يوم الخميس إن الدول تعهدت بتقديم 7 مليارات دولار لصندوق إعادة إعمار غزة، بهدف إعادة بناء القطاع بمجرد نزع سلاح حماس، وهو هدف لا يزال بعيد المنال.
من المتوقع أن تتحدى القضايا الرئيسية، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وحجم صندوق إعادة الإعمار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة’ المتضررين من الحرب، فعالية المجلس’ في الأشهر المقبلة.
جاء اجتماع واشنطن كجزء من جهود ترامب’ الأوسع لبناء سمعة صانع سلام، مما قد يعزز موقفه للحصول على جائزة نوبل للسلام.
كما تزامن ذلك مع تصاعد التوترات الأمريكية مع إيران، حيث تهدد واشنطن بعمل عسكري وأطلقت حشدًا كبيرًا في المنطقة إذا رفضت طهران التخلي عن برنامجها النووي.
مدخلات من رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية