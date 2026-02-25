تدشين العمليات التشغيلية في مطار الجوف الدولي الجديد رسمياً في السعودية

بدأت العمليات التشغيلية في مطار الجوف الدولي الجديد بالمملكة العربية السعودية رسمياً اليوم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس). ويأتي هذا المطار بديلاً للمطار القديم، حيث تمثل الرحلة الأولى التي انطلقت اليوم الانتقال الكامل لجميع الأنشطة التشغيلية.