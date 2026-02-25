تدشين العمليات التشغيلية في مطار الجوف الدولي الجديد رسمياً في السعودية

بدأت العمليات التشغيلية في مطار الجوف الدولي الجديد بالمملكة العربية السعودية رسمياً اليوم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس). ويأتي هذا المطار بديلاً للمطار القديم، حيث تمثل الرحلة الأولى التي انطلقت اليوم الانتقال الكامل لجميع الأنشطة التشغيلية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية المقدرة للمطار الجديد نحو 1.6 مليون مسافر، مقارنة بنحو 175,000 مسافر في المطار السابق، وهو ما يمثل نمواً يتجاوز 800%.
ويُظهر الموقع الإلكتروني رحلات جوية من وإلى دبي يتم تشغيلها عبر شركتي "فلاي دبي" و"السعودية".
تم تصميم صالة الركاب وفقاً لأحدث المعايير الدولية. إليكم بعض الحقائق حول هذا المركز الجوي:
تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 24,000 متر مربع.
تضم 16 منصة لإنهاء إجراءات السفر، اثنتان منها مخصصتان للخدمة الذاتية.
تحتوي على 11 بوابة للمغادرة والوصول.
تتوفر 5 منصات مزدوجة لمراقبة الجوازات.
يتاح للزوار الوصول إلى 648 موقفاً للسيارات.
يأتي ذلك بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات المتكاملة.
يتميز المطار أيضاً بوجود غرف حسية مخصصة لخدمة المسافرين من ذوي اضطراب طيف التوحد (ASD)، بالإضافة إلى خدمات ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة والحالات المماثلة.
علاوة على ذلك، يوفر المطار مساحات تجارية تبلغ مساحتها الإجمالية 1,700 متر مربع، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة سفر شاملة تلبي احتياجات جميع الركاب.
ويتضمن تصميم الصالة عناصر مستوحاة من تراث منطقة الجوف، كما يضم المطار حوالي 5,000 متر مربع من المساحات الخضراء المزينة بأشجار الزيتون التي تشتهر بها المنطقة.