تحويل مسار طائرة سعودية إلى القاهرة لوفاة أحد أفراد طاقمها

وقعت مأساة في طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية، الخميس، أثناء انطلاقها من جدة، عندما تعرض أحد أفراد الطاقم لحالة طبية طارئة مفاجئة أدت إلى وفاته.

تم تحويل رحلة الخطوط السعودية رقم SV119، المتجهة إلى لندن، إلى القاهرة بعد حالة طبية طارئة على متنها. وللأسف، أُعلن عن وفاة مدير المقصورة، محسن بن سعيد الزهراني، فور وصوله.

ونعت شركة الطيران السعودية، أحد أفراد طاقمها، قائلة: "على الرغم من الجهود الفورية والشجاعة التي بذلها زملاء الطاقم والأفراد المرخصين طبياً على متن الطائرة، فقد تم إعلان وفاته فور وصول الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي".

ووصف البيان الحدث بأنه "لحظة مفجعة فقدنا فيها أحد أكثر أعضاء فريقنا تفانيًا"، وأضاف أن الزهراني كان "مثالًا ساطعًا للالتزام والانضباط، وكان موضع إعجاب زملائه لنزاهته واحترافيته وشخصيته الأخلاقية العالية".

وقدمت الخطوط السعودية تعازيها لأسرته وزملائه في الفريق، مؤكدة التزامها بتقديم كل الدعم اللازم لأسرته وكل من تأثر بفقدانه.

وأشادت شركة الطيران بشجاعة طاقم الطائرة واحترافيتهم الملحوظة في إدارة الموقف وضمان استمرار الرحلة في ظل ظروف استثنائية، كما شكرت المسافرين على تفهمهم وتعاونهم خلال هذه المحنة.

غالبًا ما تؤدي الوفيات المفاجئة أثناء الرحلة إلى تحويل مسار الرحلة والهبوط الاضطراري.

في أكتوبر 2024، توفي طيار تابع للخطوط الجوية التركية بعد انهياره أثناء الرحلة ، مما أجبر شركة الطيران الوطنية التركية على الهبوط اضطرارياً في نيويورك.

وفي حادثة أخرى، تم تحويل رحلة تابعة لشركة فلاي دبي من دبي إلى دكا إلى كراتشي في فبراير/شباط 2023، بعد وفاة أحد الركاب أثناء الرحلة.