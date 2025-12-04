تحطم مقاتلة أمريكية والطيار يقفز قبل الاصطدام بلحظات

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز F-16 تابعة لفريق العروض الجوية النخبة، ثندربيردز، صباح الأربعاء في صحراء جنوب كاليفورنيا، حيث قفز الطيار بأمان قبل الاصطدام بلحظات، وفقًا للجيش.
كان الطيار في حالة مستقرة وكان يتلقى الرعاية الطبية، وفقًا لما قاله الرقيب جوفانت جونسون، المتحدث باسم القوات الجوية، في رسالة بريد إلكتروني يوم الأربعاء.
لم يتضح على الفور ما الذي تسبب في التحطم، والذي قال المسؤولون العسكريون إنه حدث حوالي الساعة 10:45 صباحًا، خلال مهمة تدريبية فوق المجال الجوي المسيطر عليه.
ضربت طائرة F-16C Fighting Falcon قاع بحيرة جافة في صحراء موهافي بالقرب من ترونا، كاليفورنيا، مما أدى إلى تصاعد دخان ودوّي يمكن سماعه في المنطقة المحيطة، وفقًا للمستجيبين للطوارئ والشهود.
تحطمت الطائرة على بعد حوالي ميلين جنوب مطار ترونا، لكنها لم تكن تستخدم المطار، وفقًا لما قاله جورج باس، مدير المنشأة، في مقابلة هاتفية. وقال إن الطائرات العسكرية لها وجود منتظم في المنطقة.
يبدو أن فيديو متداول على الإنترنت يظهر فتح مظلة الطيار تمامًا عندما اشتعلت النيران في الطائرة المقاتلة.
اعتبارًا من عام 2021، كانت أحدث التقديرات المتاحة من القوات الجوية تشير إلى أن تكلفة طائرة F-16C تبلغ 18.8 مليون دولار.
أحالت إدارة الطيران الفيدرالية الأسئلة حول الحادث إلى الجيش.
يقع مقر فريق ثندربيردز في قاعدة نيلس الجوية خارج لاس فيغاس، والتي تبعد حوالي 200 ميل شرق موقع التحطم.
الوحدة معروفة بدفع الحدود بمناوراتها التي تتحدى الموت ودقتها في العروض، والتي جذبت ملايين المتفرجين منذ إنشاء ثندربيردز في عام 1953.
تفصل 18 بوصة فقط بين طائرات F-16 عن بعضها البعض خلال بعض المناورات، التي تحمل أسماء مثل المرور بالسكين المعاكس وحلقة الدلتا.
كان الحادث الثاني بالقرب من ترونا في السنوات الأخيرة. في عام 2022، قُتل طيار بحري بعد تحطم طائرته F/A-18E سوبر هورنيت في منطقة نائية غير مأهولة. كان الطيار، الملازم ريتشارد بولوك، يقوم بمهمة تدريبية، وفقًا للبحرية.
كان طيارو ثندربيردز أيضًا متورطين في عدة حوادث تحطم قاتلة، بما في ذلك في عام 2018، عندما قُتل الرائد ستيفن ديل باجنو أثناء التدريب في نيفادا. في ذلك الوقت، كان يؤدي روتينًا من نوع سبليت-S وفقد الوعي والسيطرة على طائرته F-16.
