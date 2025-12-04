تحطم مقاتلة أمريكية والطيار يقفز قبل الاصطدام بلحظات

كان طيارو ثندربيردز أيضًا متورطين في عدة حوادث تحطم قاتلة، بما في ذلك في عام 2018، عندما قُتل الرائد ستيفن ديل باجنو أثناء التدريب في نيفادا. في ذلك الوقت، كان يؤدي روتينًا من نوع سبليت-S وفقد الوعي والسيطرة على طائرته F-16.