تحطم قاتل لطائرتين خلال شهرين: جنوب آسيا في حالة صدمة مرة أخرى

أحدثت كارثتان جويتان كارثيتان خلال شهرين فقط صدمةً واسعةً في جنوب آسيا. لم تقتصر المأساتان، إحداهما في الهند والأخرى في بنغلاديش، على إزهاق أرواح المئات فحسب، بل خلّفتا ندوبًا عميقةً في المجتمعات المحلية، وأثارتا قلقًا عامًا واسع النطاق.
في يوم الاثنين (21 يوليو) تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية البنغلاديشية في مدرسة وكلية مايلستون في منطقة دياباري في دكا، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 170 آخرين. وكان العديد من الضحايا من الطلاب الذين خرجوا للتو من الفصول الدراسية.
أفادت التقارير أن طائرة إف-7 بي جي آي صينية الصنع تعرضت لعطل ميكانيكي خلال مهمة تدريبية. وقال الجيش في بيان: "لا يزال السبب الدقيق قيد التحقيق".
وتعد هذه الكارثة الجوية الأكثر دموية في بنغلاديش منذ عام 1984، عندما سقطت رحلة تجارية من شيتاغونغ إلى دكا، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 49 شخصا.
قبل أكثر من شهر بقليل، في 12 يونيو/حزيران، شهدت الهند مأساةً عندما تحطمت طائرة بوينغ 787 دريملاينر تابعة لشركة طيران الهند في مجمع كلية طبية بعد إقلاعها بفترة وجيزة من أحمد آباد. كانت الطائرة متجهة إلى لندن وعلى متنها 242 راكبًا، لكنها فقدت قوة دفعها بعد إقلاعها بفترة وجيزة. أسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متنها باستثناء واحد، و19 آخرين على الأرض، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 279.
وكان الناجي الوحيد، وهو المواطن البريطاني فيشواش كومار راميش، يجلس في المقعد 11أ بالقرب من مخرج الطوارئ وتمكن من الهروب من الحطام مع إصابته بحروق شديدة.
لقد أدى بقاءه على قيد الحياة إلى تحويل المقعد 11A إلى رمز للأمل - حيث لاحظ بعض وكلاء السفر في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا مفاجئًا في الطلبات على رقم المقعد هذا.
في أعقاب حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية، أعرب المسافرون المغادرون من الإمارات العربية المتحدة عن قلقهم الشديد بشأن رحلات الطيران. ورغم المأساة، واصل الكثيرون خطط سفرهم، مع التركيز مجددًا على السلامة.