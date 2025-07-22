تحطم قاتل لطائرتين خلال شهرين: جنوب آسيا في حالة صدمة مرة أخرى

قبل أكثر من شهر بقليل، في 12 يونيو/حزيران، شهدت الهند مأساةً عندما تحطمت طائرة بوينغ 787 دريملاينر تابعة لشركة طيران الهند في مجمع كلية طبية بعد إقلاعها بفترة وجيزة من أحمد آباد. كانت الطائرة متجهة إلى لندن وعلى متنها 242 راكبًا، لكنها فقدت قوة دفعها بعد إقلاعها بفترة وجيزة. أسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متنها باستثناء واحد، و19 آخرين على الأرض، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 279.