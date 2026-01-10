تحطم طائرة خاصة في ولاية أوديشا الهندية ونجاة جميع ركابها

تعرضت طائرة صغيرة تابعة لشركة طيران خاصة لهبوط اضطراري في ولاية أوديشا الهندية يوم السبت، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح طفيفة. وذكر وزير التجارة والنقل في أوديشا، بي بي جينا، أن الحادث وقع بالقرب من مدينة روركـيلا، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع، ونُقل المصابون على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأبلغ الوزير الصحفيين أن رحلة خاصة من طراز (A-1) ذات تسعة مقاعد، كانت تقل ستة ركاب من روركـيلا إلى بوبانسوار، تعرضت لحادث. ونقلت وكالة "بي تي آي" عن الوزير قوله: "لقد أصيب الركاب بجروح طفيفة وحالتهم مستقرة. وقع الحادث في منطقة جالدا، على بعد 10 كيلومترات من روركـيلا".
وصرح جينا للصحفيين قائلاً: "بفضل الله، هذا ليس حادثاً جسيماً".
من جانبه، قال براسانا برادان، مدير مطار بيجو باتنايك الدولي في أوديشا، إن الرحلة كانت في طريقها من بوبانسوار إلى روركـيلا، وهبطت اضطرارياً قبل 10 كيلومترات من روركـيلا. وأكد أن الركاب الأربعة وأفراد الطاقم الاثنين جميعهم بخير.
وقال الوزير إن حكومة الولاية أطلعت المديرية العامة للطيران المدني (DGCA) على الوضع، مضيفاً: "مديرنا سيزور موقع الحادث قريباً".
أصدرت المديرية العامة للطيران المدني لاحقاً بياناً جاء فيه: "إن شركة (إنديا وان إير) هي مشغل طيران محلي مجدول بأسطول مكون من ثلاث طائرات من طراز سيسنا غراند (C208B). ومقرها في بوبانسوار بأوديشا، وهي تقدم خدمات الربط الإقليمي منذ عام 2022 داخل أوديشا وإلى مدن المستوى الثالث في الولايات المجاورة، بدعم من تمويل فجوة الجدوى (VGF) من حكومة أوديشا".
"في تاريخ 10.01.2026، غادرت طائرة تابعة لشركة (إنديا وان إير) من طراز سيسنا غراند (C208B)، تحمل التسجيل VT-KSS، من بوبانسوار في تمام الساعة 12:25 تقريباً بتوقيت الهند، أثناء تشغيل الرحلة رقم IOA102 (بوبانسوار-روركـيلا). وفي الساعة 13:14 بتوقيت الهند، أعلن الطاقم عن حالة طوارئ 'MAYDAY' لبرج مراقبة روركـيلا، وقاموا بهبوط اضطراري في تمام الساعة 13:20 بتوقيت الهند في منطقة مفتوحة بالقرب من كانسور. ويقع موقع الهبوط الاضطراري على بعد حوالي 15-20 كيلومتراً قبل مطار روركـيلا".
"كان هناك أربعة ركاب واثنان من أفراد الطاقم على متن الطائرة. الجميع بأمان وتم نقلهم إلى المستشفى. وسيقوم مكتب التحقيق في حوادث الطائرات (AAIB) بإجراء المزيد من التحقيقات".