تحطم طائرة خاصة في ولاية أوديشا الهندية ونجاة جميع ركابها

"في تاريخ 10.01.2026، غادرت طائرة تابعة لشركة (إنديا وان إير) من طراز سيسنا غراند (C208B)، تحمل التسجيل VT-KSS، من بوبانسوار في تمام الساعة 12:25 تقريباً بتوقيت الهند، أثناء تشغيل الرحلة رقم IOA102 (بوبانسوار-روركـيلا). وفي الساعة 13:14 بتوقيت الهند، أعلن الطاقم عن حالة طوارئ 'MAYDAY' لبرج مراقبة روركـيلا، وقاموا بهبوط اضطراري في تمام الساعة 13:20 بتوقيت الهند في منطقة مفتوحة بالقرب من كانسور. ويقع موقع الهبوط الاضطراري على بعد حوالي 15-20 كيلومتراً قبل مطار روركـيلا".