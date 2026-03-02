تحطم طائرات عسكرية أمريكية في الكويت.. الطواقم آمنة وتحت الملاحظة الطبية

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خت تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران لآخر التطورات الإقليمية.]
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية أن عدة طائرات عسكرية أمريكية تحطمت في وقت سابق من صباح اليوم. وأكدت السلطات أن جميع أفراد الطاقم بخير.
وفقًا للمتحدث باسم الوزارة، أطلقت السلطات على الفور عمليات بحث وإنقاذ. وتم إجلاء الطواقم ونقلهم إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية والرعاية. وكانت حالتهم مستقرة.
وأضاف المتحدث أنه تم التنسيق المباشر مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحوادث، وتم تنفيذ إجراءات فنية مشتركة.
وذكر أن السلطات تواصل التحقيقات لتحديد أسباب الحوادث، وحث الجمهور ووسائل الإعلام على الاعتماد فقط على المعلومات من المصادر الرسمية.
شاهد مراسل وكالة فرانس برس دخاناً أسود يتصاعد من السفارة الأمريكية في الكويت يوم الاثنين، حيث طلبت البعثة الدبلوماسية من الناس عدم القدوم إلى المبنى مع استمرار إيران في يومها الثالث من الهجمات الخليجية.
دوت صفارات الإنذار في وقت سابق فوق المدينة بعد أحدث وابل من الهجمات الإيرانية رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي أدت إلى مقتل المرشد الأعلى ومسؤولين كبار آخرين.
لم تعلن السفارة عن تعرضها لضربة، لكنها أصدرت تحذيراً أمنياً يحث الناس على الابتعاد.
“هناك تهديد مستمر بهجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار فوق الكويت. لا تأتوا إلى السفارة،” قالت البيان. وأضافت: “موظفو السفارة الأمريكية يحتمون في أماكنهم،”
قالت وزارة الداخلية الكويتية إنها اعترضت عدداً غير محدد من الطائرات بدون طيار التي استهدفت الدولة الصغيرة الغنية بالنفط فجراً.
أسفرت الهجمات الإيرانية حتى الآن عن مقتل خمسة أشخاص في الخليج، وفقاً للسلطات، من بينهم شخص واحد في الكويت.