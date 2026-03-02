تحطم طائرات عسكرية أمريكية في الكويت.. الطواقم آمنة وتحت الملاحظة الطبية

شاهد مراسل وكالة فرانس برس دخاناً أسود يتصاعد من السفارة الأمريكية في الكويت يوم الاثنين، حيث طلبت البعثة الدبلوماسية من الناس عدم القدوم إلى المبنى مع استمرار إيران في يومها الثالث من الهجمات الخليجية.