تحطم الطائرة الهندية: تقرير أولي يكشف تفاصيل صادمة

أصدر المحققون الهنود تقريرا أوليا بشأن حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية الذي أسفر عن مقتل 260 شخصا، في حين من المتوقع صدور التقرير النهائي خلال عام من الحادث المميت.

قدم التقرير الأولي عن أخطر حادث طيران في العالم منذ عقد من الزمان لمحات عما حدث قبل تحطم الطائرة في مبنى في مدينة أحمد آباد في 12 يونيو.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة، بعد إقلاع الطائرة مباشرة من الأرض، أن مصدر طاقة احتياطي يسمى توربين الهواء المضغوط قد تم نشره، مما يشير إلى فقدان الطاقة من المحركات.

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وفيما يلي أهم 10 نتائج للتقرير الذي أصدره مكتب التحقيق في حوادث الطائرات في الهند يوم السبت:

1. مفاتيح الوقود على "قطع"

بعد ثلاث ثوانٍ من الإقلاع من أحمد آباد، انقلبت مفاتيح الوقود من وضع التشغيل إلى وضع التوقف في آنٍ واحد تقريبًا. لم يذكر التقرير الأولي كيفية انقلاب المفاتيح إلى وضع التوقف أثناء الرحلة، فقد انقلبت بفارق ثانية واحدة.

2. ارتباك الطيار

سُمع صوت أحد الطيارين في مسجل صوت قمرة القيادة وهو يسأل الآخر عن سبب قطعه للوقود. وأفاد التقرير بأن "الطيار الآخر رد بأنه لم يفعل ذلك".

ولم يتم تحديد التصريحات التي أدلى بها قائد الرحلة وتلك التي أدلى بها مساعده.

3. لا يوجد مؤشر للطوارئ

لا يشير التقرير إلى وجود أي حالة طوارئ تستدعي إيقاف تشغيل المحرك. يُستخدم إيقاف التشغيل عادةً لإيقاف المحركات فور وصول الطائرة إلى بوابة المطار، وفي بعض حالات الطوارئ، مثل حريق المحرك.

4. فقدان الدفع

بدأت طائرة بوينج 787 دريملاينر المتجهة إلى لندن تفقد قوتها الدافعة وتغرق على الفور في غضون ثوانٍ من الإقلاع.

5. لا توصيات لشركة بوينج وجنرال إلكتريك

لا يشير التقرير إلى أي مسؤولية ظاهرة لشركة بوينغ وشركة جنرال إلكتريك المصنعة للمحركات عن الحادث. كما لا يتضمن أي إجراءات موصى بها لمشغلي طائرات بوينغ 787 أو محركات جنرال إلكتريك.

6. نداء استغاثة

قبل الاصطدام، أرسل أحد أفراد الطاقم نداء استغاثة "ماي داي، ماي داي، ماي داي" في الساعة 8:09:05 بتوقيت غرينتش. ولم يحدد التقرير هوية الطيار الذي أرسل نداء الاستغاثة الواضح قبيل التحطم.

7. طاقم قمرة القيادة

كان قائد طائرة الخطوط الجوية الهندية سوميت سابهاروال، البالغ من العمر 56 عامًا، بخبرة طيران إجمالية بلغت 15,638 ساعة، ووفقًا للحكومة الهندية، كان أيضًا مدربًا في الخطوط الجوية الهندية. وكان مساعده كلايف كوندر، البالغ من العمر 32 عامًا، بخبرة إجمالية بلغت 3,403 ساعات.

8. استمرار التحقيق

سيستمر التحقيق، وسيراجع فريق التحقيق ويفحص الأدلة والسجلات والمعلومات الإضافية المطلوبة من الجهات المعنية. وتُساعد جهاتٌ، منها المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB)، وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، ومكتب التحقيقات الجوية البريطاني (AAIB) في التحقيقات؛ ويستمر جمع المزيد من الأدلة.

9. لا "بضائع خطرة"

وأكد التقرير عدم وجود أي "بضائع خطرة" على متن الطائرة.

10. بيانات الوقود

بلغ وزن الوقود عند الإقلاع 2,13,401 كجم. "وكان وزن الإقلاع ضمن الحدود المسموح بها في ظل الظروف المعينة"، بحسب التقرير.