تحذيرات من تسونامي بعد زلزال روسيا.. قائمة الدول المتضررة

في ديسمبر/كانون الأول 2004، ضرب زلزال بقوة 9.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة سومطرة الإندونيسية، مما تسبب في حدوث تسونامي أسفر عن مقتل نحو 220 ألف شخص في 11 دولة.