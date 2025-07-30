تحذيرات من تسونامي بعد زلزال روسيا.. قائمة الدول المتضررة

بعد أن ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة شبه جزيرة كامتشاتكا في شرق روسيا، صدرت تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي في العديد من البلدان.
وفيما يلي قائمة بالدول التي صدرت فيها تنبيهات بشأن احتمال وقوع تسونامي:
روسيا
اليابان
شنغهاي
أندونيسيا
تايوان
فيلبيني
الولايات المتحدة
المكسيك
الإكوادور
أستراليا
نيوزيلندا
بابوا غينيا الجديدة
تشيلي
كوستاريكا
بيرو
كولومبيا
كاليدونيا الجديدة
بنما
الصين
فيتنام
ماليزيا
وقالت هيئة رصد الزلازل الإقليمية إن زلزال الأربعاء كان الأقوى في منطقة كامتشاتكا منذ عام 1952، محذرة من هزات ارتدادية تصل قوتها إلى 7.5 درجة.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن مركز الزلزال هو تقريبا نفس مركز الزلزال الهائل الذي بلغت قوته 9.0 درجة على مقياس ريختر في ذلك العام والذي أدى إلى حدوث تسونامي مدمر في المحيط الهادئ.
في ديسمبر/كانون الأول 2004، ضرب زلزال بقوة 9.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة سومطرة الإندونيسية، مما تسبب في حدوث تسونامي أسفر عن مقتل نحو 220 ألف شخص في 11 دولة.
ضربت ست هزات ارتدادية على الأقل، الأربعاء، أقصى شرق روسيا، بما في ذلك واحدة بقوة 6.9 درجة وأخرى بقوة 6.3 درجة.
وقالت مراكز التحذير من التسونامي في الولايات المتحدة إن من المحتمل تشكل أمواج يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أمتار فوق مستوى المد على طول بعض سواحل الإكوادور وجزر هاواي الشمالية الغربية وروسيا.
وأضافت الهيئة أنه من المحتمل وجود أمواج يصل ارتفاعها إلى ما بين متر وثلاثة أمتار على بعض سواحل تشيلي وكوستاريكا وبولينيزيا الفرنسية وهاواي واليابان وجزر أخرى في المحيط الهادئ.
ومن المحتمل أن تشهد أماكن أخرى، بما في ذلك أستراليا وكولومبيا والمكسيك ونيوزيلندا وتونغا وتايوان، أمواجاً يصل ارتفاعها إلى متر واحد.