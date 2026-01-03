تحديد هوية 4 ضحايا من "حريق كران مونتانا" بينهم قاصران

لقي أربعون شخصاً حتفهم في الحريق الذي اندلع في حانة مكتظة بمنتجع للتزلج، مع إصابة 119 من المحتفلين.
وقالت الشرطة السويسرية يوم السبت إنها حددت هويات جثث أربعة ضحايا سويسريين، من بينهم قاصران، من ضحايا مأساة حريق حانة رأس السنة في كران مونتانا.
وقالت شرطة كانتون فاليه إن المحققين حددوا رفات شابة سويسرية تبلغ من العمر 21 عاماً، وشاب يبلغ 18 عاماً، بالإضافة إلى فتاة تبلغ 16 عاماً وصبي يبلغ 16 عاماً.
وأضافت الشرطة أنه تم تسليم الجثث إلى عائلاتهم مع استمرار الجهود لتحديد هويات الضحايا الآخرين.
وبسبب شدة الحروق، قال مسؤولون سويسريون إن الأمر قد يستغرق أياماً قبل تسمية جميع الضحايا في الحريق. وبلغت الحصيلة الرسمية 40 قتيلا، بينما أصيب 119 آخرون، الكثير منهم في حالة خطيرة جداً. وقال مسؤولون إن هذه الأرقام ليست نهائية.
وقال ماتياس رينارد، رئيس منطقة فاليه، في مؤتمر صحفي: "العديد من المصابين ما زالوا يصارعون من أجل حياتهم اليوم".
وذكر أن حوالي 50 من الجرحى قد تم نقلهم، أو سيتم نقلهم، إلى وحدات الحروق في مستشفيات بأماكن أخرى في أوروبا، مشيراً إلى أن ألمانيا وفرنسا من بين الدول التي تعالج بعض المصابين.
وصرح قائد الشرطة فريدريك جيسلر في المؤتمر الصحفي نفسه، أنه من بين الجرحى تم تحديد هوية 113 شخصاً، منهم 71 سويسرياً، و14 فرنسياً، و11 إيطالياً، وأربعة صرب، وبوسني واحد، وبلجيكي واحد، وبولندي واحد، وبرتغالي واحد، وشخص واحد من لوكسمبورغ.
ولا تزال الشرطة في الموقع لمواصلة التحقيقات في سبب المأساة، التي قالت السلطات السويسرية إنها تتعامل معها كحادث حريق وليس هجوماً.
وقالت السلطات يوم الجمعة إن الألعاب النارية اليدوية التي تم رفعها تحت سقف مغطى بالرغوة هي التي تسببت على الأرجح في اندلاع الحريق القاتل الذي أودى بحياة 40 من المحتفلين برأس السنة في حانة تزلج سويسرية، لكن صاحب الحانة أصر على أنه تم اتباع جميع معايير السلامة.