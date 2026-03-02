تحديث صحي من الكويت: 19 إصابة مستقرة والقطاع الطبي في حالة استنفار

أفادت وزارة الصحة الكويتية’ بتلقي 19 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين، وفقًا للمتحدث الرسمي باسمها، الدكتور عبد الله السند. تم إدخال الأفراد إلى مستشفى الجهراء ومستشفى العدان، وتراوحت الإصابات في شدتها، على الرغم من أن معظم المرضى قيل إنهم في حالة مستقرة.

أكد الدكتور السند أن جميع المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد لا تزال تعمل بكامل طاقتها وعلى أهبة الاستعداد. استأنفت العيادات الخارجية خدماتها، بينما يستمر صرف الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا.