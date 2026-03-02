تحديث صحي من الكويت: 19 إصابة مستقرة والقطاع الطبي في حالة استنفار

[ملاحظة المحرر' تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أفادت وزارة الصحة الكويتية’ بتلقي 19 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين، وفقًا للمتحدث الرسمي باسمها، الدكتور عبد الله السند. تم إدخال الأفراد إلى مستشفى الجهراء ومستشفى العدان، وتراوحت الإصابات في شدتها، على الرغم من أن معظم المرضى قيل إنهم في حالة مستقرة.
أكد الدكتور السند أن جميع المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد لا تزال تعمل بكامل طاقتها وعلى أهبة الاستعداد. استأنفت العيادات الخارجية خدماتها، بينما يستمر صرف الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا.
وأضاف أن العمليات الجراحية غير الطارئة المجدولة قد استؤنفت في المراكز الطبية المتخصصة. ويجري إعادة جدولة الإجراءات غير الطارئة في المستشفيات العامة، وتقوم المستشفيات بالاتصال بالمرضى المتأثرين مباشرة.
نصحت الوزارة الأفراد الذين يعانون من حالات غير عاجلة بالبحث عن الرعاية في مراكز الرعاية الصحية الأولية لضمان سلاسة عمليات المستشفيات والسماح لأقسام الطوارئ بالتركيز على الحالات الحرجة. وأكدت السلطات أن الخطط التشغيلية والاحترازية لا تزال سارية المفعول للحفاظ على استمرارية الخدمة وحماية الصحة العامة.
تصاعد دخان أسود من السفارة الأمريكية في الكويت يوم الاثنين، حسبما رآه مراسل وكالة فرانس برس، بينما أسقطت الكويت بطريق الخطأ طائرات حربية أمريكية دون وقوع إصابات، في الوقت الذي واصلت فيه إيران لليوم الثالث ردها في الخليج.
كما تم استهداف قاعدة أمريكية ومحطة كهرباء، في ما كان التصعيد الأكثر دراماتيكية للدولة الخليجية الصغيرة منذ عقود، بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ومحاولة بغداد' السيطرة على الكويت عام 1990.
لم تعلن السفارة في الكويت عن تعرضها للقصف لكنها أصدرت تحذيراً أمنياً حثت فيه الناس على الابتعاد.
"يوجد تهديد مستمر بهجمات صاروخية وطائرات بدون طيار (درون) فوق الكويت. لا تأتوا إلى السفارة،" جاء في البيان، مضيفاً: "موظفو السفارة الأمريكية يحتمون في أماكنهم."
قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ثلاث طائرات من طراز F-15E Strike Eagles أسقطت عن طريق الخطأ بواسطة الدفاعات الجوية الكويتية في وقت متأخر من ليلة الأحد.