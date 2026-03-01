تحت نيران المواجهة الثلاثية.. فلبينيون يطالبون مانيلا بخطط عاجلة للعودة من قلب الصراع

مع وجود أكثر من مليوني فلبيني في المنطقة، قالت ميغرانت-الشرق الأوسط إن ماركوس “يجب أن يتجاوز نصح المواطنين بالحد من تحركاتهم.” وبدلاً من ذلك، أكدت ميغرانت-الشرق الأوسط، “يجب على السلطات الفلبينية وضع خطط للإعادة إلى الوطن في جميع أنحاء المنطقة حيث لا تظهر الحرب أي علامات على التهدئة.”