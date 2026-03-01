تحت نيران المواجهة الثلاثية.. فلبينيون يطالبون مانيلا بخطط عاجلة للعودة من قلب الصراع

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
حث الفلبينيون القلقون الحكومة الفلبينية يوم الأحد على إعطاء الأولوية القصوى لحماية أرواح ورفاهية المواطنين في البلدان المتأثرة بالحرب بين الولايات المتحدة/إسرائيل وإيران.
مع إطلاق إيران لضربات انتقامية متكررة بعد تعرضها لغارات جوية من الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت، طلبت مجموعة عمالة المهاجرين ميغرانت-الشرق الأوسط من الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن تنفيذ “إجراءات إجلاء وحماية فورية وحاسمة وممولة بالكامل لجميع الفلبينيين في المناطق المتأثرة.”
“يجب ضمان الملاجئ الآمنة، وقنوات الاتصال المتاحة، وسرعة معالجة الوثائق، والإعادة غير المشروطة إلى الوطن،” أكدت المجموعة الفلبينية.
مع وجود أكثر من مليوني فلبيني في المنطقة، قالت ميغرانت-الشرق الأوسط إن ماركوس “يجب أن يتجاوز نصح المواطنين بالحد من تحركاتهم.” وبدلاً من ذلك، أكدت ميغرانت-الشرق الأوسط، “يجب على السلطات الفلبينية وضع خطط للإعادة إلى الوطن في جميع أنحاء المنطقة حيث لا تظهر الحرب أي علامات على التهدئة.”
تأتي دعوتهم بعد تأكيد يوم الأحد مقتل عاملة رعاية فلبينية في إسرائيل، نتيجة لغارة جوية إيرانية انتقامية.
“نحن قلقون للغاية بشأن الصراع المتصاعد بسرعة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، والذي يعرض حياة وسلامة أكثر من مليوني عامل فلبيني في الخارج (OFWs) في الشرق الأوسط للخطر،” قالت المجموعة.
وأضافت ميغرانت أنه يجب تزويد العمال العائدين بمساعدة مالية كبيرة، ومساعدة في سبل العيش، ودعم طويل الأمد لإعادة الاندماج. “غادر هؤلاء العمال الفلبينيون الفلبين بسبب انعدام الأراضي، والبطالة، ونقص فرص العمل، والفقر في الوطن، لكنهم يجدون أنفسهم الآن محاصرين في حروب لم يختاروها.”
“نتذكر الآن أن الناس العاديين، وليس صانعي الحروب، هم من يعانون بشدة في أوقات النزاع،” قالت المجموعة. كما دعوا الحكومة الفلبينية إلى إلغاء سياستها لتصدير العمالة والتركيز بدلاً من ذلك على خلق وظائف وفرص عمل لائقة داخل البلاد.
قالت ميغرانت: “لقد حان الوقت للحكومة [الفلبينية] لإعطاء الأولوية لرفاهية مواطنيها من خلال إنهاء الاعتماد على العمالة الخارجية والاستثمار في الصناعات المحلية التي يمكن أن توفر سبل عيش مستدامة لجميع الفلبينيين."