تحت مقصلة العزل.. مشرعون فلبينيون يجددون ملاحقة "سارة دوتيرتي" قانونياً

كتلة ماكابايان هي أيضًا مؤيدة لشكوى العزل الثانية ضد ماركوس الابن، الذي قال إن الرئيس ارتكب “انتهاكًا دستوريًا يستوجب العقاب، وخيانة، ورشوة، وفسادًا، وجرائم كبرى أخرى، وخيانة الأمانة العامة.”