تحت مقصلة العزل.. مشرعون فلبينيون يجددون ملاحقة "سارة دوتيرتي" قانونياً

في سابقة هي الأولى في التاريخ السياسي العالمي، تخضع الفلبين لأعلى قائدين سياسيين فيها لشكاوى عزل أمام مجلس النواب.
أعاد المشرعون النشطاء تقديم شكوى عزل ضد نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي يوم الاثنين، بعد 15 يومًا فقط من أن أصبح الرئيس فرديناند ماركوس جونيور نفسه مدعى عليه في عملية عزل كبار المسؤولين الحكوميين.
مع اتهام رئيس الدولة بالفعل بتمكين الفساد في الميزانية الوطنية السنوية للبلاد، فإن خليفة ماركوس المفترض لن يتمكن أيضًا من استبداله حيث أن دوتيرتي نفسها متهمة بالفساد.
قدم ائتلاف ماكابايان (الوطني) من المشرعين التقدميين شكوى العزل الخامسة ضد دوتيرتي يوم الاثنين (2 فبراير) بعد أن قررت المحكمة العليا الفلبينية أن الشكاوى الأربع السابقة ضدها كانت “غير دستورية” لأسباب فنية مختلفة.
انتهى قرار المحكمة الذي ألغى شكاوى العزل السابقة ضد دوتيرتي في ديسمبر الماضي، وقد يتم تقديم شكوى جديدة مرة أخرى ضد ثاني أعلى مسؤول في دولة جنوب شرق آسيا.
قال المشرعون الثلاثة من ماكابايان — أنطونيو تينيو، ورينيه كو، وسارة إيلاغو — في شكواهم إنه يجب عزل دوتيرتي بسبب "إساءة استخدام جسيمة للسلطات التقديرية" فيما يتعلق بأموال تبلغ قيمتها 612.5 مليون بيزو على الأقل (38.3 مليون درهم) ترفض الكشف عنها.
يُزعم أن المبلغ أُنفق في أنشطة مشبوهة مثل استئجار منازل آمنة لعمليات استخباراتية لا يُفترض أن تقوم بها الوكالات التي تديرها — مكتب نائب الرئيس ووزارة التعليم.
تُتهم دوتيرتي أيضًا بالتنفيذ غير السليم لمنح المساعدات النقدية لآلاف الأفراد غير المدرجين في أي قائمة حكومية كمواطنين فقراء شرعيين.
تضمنت الشكوى الرابعة الموحدة التي أدت إلى عزلها العام الماضي اتهامات بأن دوتيرتي هددت باغتيال حليفها السياسي السابق ماركوس الابن عندما انقسم تحالفهما السياسي بشكل مذهل في عام 2024.
إلا أن قيادة مجلس الشيوخ السابقة رفضت المضي قدمًا في محاكمة العزل التي أدت إلى إقالة السيناتور فرانسيس إسكوديرو من منصب رئيس المجلس.
أيد قرار المحكمة العليا الصادر الشهر الماضي تحفظ مجلس الشيوخ’ في محاكمة دوتيرتي، مما مهد الطريق أمام ائتلاف ماكابايان لتقديم شكواه الجديدة ضد نائبة الرئيس.
كتلة ماكابايان هي أيضًا مؤيدة لشكوى العزل الثانية ضد ماركوس الابن، الذي قال إن الرئيس ارتكب “انتهاكًا دستوريًا يستوجب العقاب، وخيانة، ورشوة، وفسادًا، وجرائم كبرى أخرى، وخيانة الأمانة العامة.”
قال أحد قادة لجنة العدل في مجلس النواب إن الشكوى التي أيدتها ماكابايان قد تُدمج مع شكوى العزل الأولى التي قدمها المحامي أندريه دي خيسوس وأيدها النائب جيت نيساي من حزب بوسونج بينوي.
تتمتع الفلبين بامتياز وجود رئيس حالي تم عزله رسميًا وهو جوزيف إسترادا في نوفمبر 2000.
أدت محاكمة إسترادا’ المثيرة للجدل في مجلس الشيوخ الفلبيني إلى احتجاجات حاشدة وإقالته من منصبه في يناير 2001.