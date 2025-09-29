تأشيرة سياحية موحدة لدول التعاون على غرار"شنغن"

قال وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستطلق المرحلة التجريبية للتأشيرة السياحية الموحدة في الربع الأخير من العام الجاري.
وقال إن التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي - والتي تشبه تأشيرة شنغن، حيث تتيح للزوار زيارة جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست - هي "خطوة استراتيجية نحو تكامل إقليمي أعمق وستعزز الجاذبية الجماعية للخليج كوجهة سياحية واحدة".
وقال في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات "وام" إن التنفيذ الكامل للتأشيرة - المعروفة أيضًا باسم تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الكبرى - سيتم طرحه في مرحلة لاحقة.
ولم يكشف الوزير عن الموعد المحدد لإطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة.
في 16 يونيو 2025، قال المري في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز إن التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تمت الموافقة عليها وسيتم طرحها "قريبًا".
قال المري خلال المقابلة التي أُجريت على هامش المخيم الصيفي للضيافة في الإمارات: "تمت الموافقة على التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي الآن في انتظار تطبيقها، ونأمل أن يتم ذلك قريبًا. الأمر الآن بين يدي وزارة الداخلية والجهات المعنية، وعليهم النظر فيه".
ستسمح التأشيرة السياحية الكبرى لدول مجلس التعاون الخليجي للسياح الأجانب بزيارة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت بتأشيرة واحدة.
ولم يتم الكشف عن تكلفة ومدة التأشيرة حتى الآن.
يعتقد مسؤولو قطاع السفر والسياحة أن هذه التأشيرة ستُحدث نقلة نوعية في قطاع السياحة الإقليمي والاقتصادات عمومًا، إذ ستوفر آلاف الوظائف الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير. كما ستعزز السياحة الدينية والترفيهية في المنطقة.
ويعتقد المسؤولون أن كافة دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من هذه التأشيرة الجديدة، لكن الإمارات والسعودية ستجذبان العدد الأكبر من السياح.
وفي عام 2024، ستستقبل الإمارات 3.3 مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يمثل 11% من إجمالي نزلاء الفنادق، وفقًا للمري. وتتصدر المملكة العربية السعودية القائمة بـ 1.9 مليون زائر، تليها عُمان بـ 777 ألف زائر، ثم الكويت بـ 381 ألف زائر، ثم البحرين بـ 123 ألف زائر، ثم قطر بـ 93 ألف زائر.
وقال معالي الوزير لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن عدد التراخيص التجارية في قطاعات السياحة والضيافة والطيران والنقل الجوي وتقنيات الطيران وحلول السياحة الرقمية في الدولة سيصل إلى 39546 رخصة بحلول منتصف سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 275% مقارنة بمنتصف سبتمبر 2020.