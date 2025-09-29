تأشيرة سياحية موحدة لدول التعاون على غرار"شنغن"

وفي عام 2024، ستستقبل الإمارات 3.3 مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يمثل 11% من إجمالي نزلاء الفنادق، وفقًا للمري. وتتصدر المملكة العربية السعودية القائمة بـ 1.9 مليون زائر، تليها عُمان بـ 777 ألف زائر، ثم الكويت بـ 381 ألف زائر، ثم البحرين بـ 123 ألف زائر، ثم قطر بـ 93 ألف زائر.