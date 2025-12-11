تأشيرة أمريكا: فحص 5 سنوات من تاريخ التواصل الاجتماعي للمتقدمين

تأتي هذه الخطوة من الجمارك وحماية الحدود بعد إجراءات مماثلة من الحكومة الأمريكية لإجراء مراجعات لوسائل التواصل الاجتماعي لبعض مقدمي طلبات التأشيرة، بما في ذلك الباحثين عن تأشيرات H-1B الممنوحة للعمال الأجانب المهرة، وكذلك المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب والباحثين. كما تأتي بعد خطط الحكومة المعلقة لجمع رسوم جديدة بقيمة 250 دولارًا لسلامة التأشيرة من العديد من الزوار، على الرغم من أن الزوار من دول الإعفاء من التأشيرة معفون من تلك الرسوم.