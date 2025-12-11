تأشيرة أمريكا: فحص 5 سنوات من تاريخ التواصل الاجتماعي للمتقدمين

قد يضطر المسافرون الذين يزورون الولايات المتحدة من دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية قريبًا إلى الخضوع لمراجعة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وفقًا لاقتراح قدمته الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يوم الثلاثاء.
سيؤثر التغيير على الزوار المؤهلين لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح للأشخاص من 42 دولة بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون تأشيرة طالما حصلوا أولاً على إذن سفر إلكتروني.
في وثيقة قدمت يوم الثلاثاء في السجل الفيدرالي، قالت الجمارك وحماية الحدود إنها تخطط لطلب قائمة طويلة من البيانات الشخصية من المتقدمين بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني من العقد الماضي، وأسماء وتواريخ ميلاد وأماكن إقامة ومواليد الآباء والأزواج والأشقاء والأطفال.
تحت النظام الحالي، يجب على المتقدمين من دول الإعفاء من التأشيرة التسجيل في برنامج النظام الإلكتروني لتصريح السفر. يدفعون 40 دولارًا ويقدمون عنوان بريد إلكتروني وعنوان منزل ورقم هاتف ومعلومات الاتصال في حالات الطوارئ. التصريح صالح لمدة عامين.
تأتي هذه الخطوة من الجمارك وحماية الحدود بعد إجراءات مماثلة من الحكومة الأمريكية لإجراء مراجعات لوسائل التواصل الاجتماعي لبعض مقدمي طلبات التأشيرة، بما في ذلك الباحثين عن تأشيرات H-1B الممنوحة للعمال الأجانب المهرة، وكذلك المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب والباحثين. كما تأتي بعد خطط الحكومة المعلقة لجمع رسوم جديدة بقيمة 250 دولارًا لسلامة التأشيرة من العديد من الزوار، على الرغم من أن الزوار من دول الإعفاء من التأشيرة معفون من تلك الرسوم.
قدمت صناعة السفر اعتراضًا على رسوم سلامة التأشيرة. في نوفمبر، وقعت مجموعة من أكثر من 20 شركة سياحة وسفر رسالة اعتراض، مشيرة إلى مخاوف من أن الرسوم ستثني ملايين الزوار الدوليين المحتملين عن زيارة الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين يسافرون إلى أحداث مثل كأس العالم العام المقبل.
قال مسؤول في صناعة السفر تحدث بشكل مجهول لأن منظمته لم يكن لديها الوقت بعد لمراجعة الاقتراح إن الجمارك وحماية الحدود لم تطلع أصحاب المصلحة في الصناعة على الخطة، التي وصفها بأنها تصعيد كبير في فحص المسافرين.
في الإشعار، قالت الجمارك وحماية الحدود إنها ستقبل 60 يومًا من التعليقات العامة على الاقتراح.
إذا تمت الموافقة على الخطة، يمكن لوكالة الجمارك وحماية الحدود تنفيذ التغييرات تدريجياً خلال الأسابيع والأشهر التالية، كما قالت شركة المحاماة المتخصصة في قوانين الهجرة Fragomen في تنبيه. وصف بو كوبر، شريك في Fragomen، النهج الجديد للحكومة في فحص وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "تحول جذري" عن الوقت الذي كانت تستخدم فيه الوكالات وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من حقائق محددة، مثل النشاط الإجرامي.
قال كوبر: "الطريقة الجديدة تتضمن النظر في الخطاب عبر الإنترنت، ثم رفض السفر بناءً على التقدير والسياسة حول نوعية الأشياء التي تُقال"، مضيفًا، "سيكون من المثير مشاهدة أرقام السياحة."
حذرت الشركة من أن زيادة الحكومة في جمع البيانات يمكن أن تؤدي إلى فترات انتظار أطول للمسافرين للحصول على إذن لزيارة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى "زيادة احتمالية التعرض للفحص الدقيق."
قالت صوفيا كوبر، محامية كبيرة في مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي مجموعة حقوق رقمية، في بيان إن الإفصاح الإجباري عن وسائل التواصل الاجتماعي والمراقبة ستؤدي إلى "تفاقم الأضرار التي تلحق بالحريات المدنية."
وأضافت: "لم يثبت فعاليته في العثور على الإرهابيين وغيرهم من الأشرار." "لكنه قمع حرية التعبير وانتهك خصوصية المسافرين الأبرياء، إلى جانب خصوصية عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم الأمريكيين."
لم ترد وكالة الجمارك وحماية الحدود على الفور على طلب للتعليق.
ظهرت هذه المقالة في الأصل في .